Calcio: Rivvovato accordo Aygreville Scuola Calcio con Juventus Football Club

Le Juventus Academy rappresentano un numero ristretto di centri di eccellenza e di riferimento sul territorio nazionale, selezionate in base a una serie di parametri sportivi e valoriali, dove viene trasmesso il Metodo Juventus attraverso la condivisione delle metodologie, la formazione dei tecnici e le visite effettuate dallo Staff Juventus durante il corso della stagione sportiva, con l’obiettivo di portare la professionalità dei metodi e delle programmazioni Juventus direttamente presso le Società presenti sul territorio italiano.

“Siamo molto contenti e soddisfatti della fiducia che la Juventus ha riposto in noi anche per i prossimi due anni” ha commentato Silvano Zoppo, presidente della società rossonera.

“È sicuramente impegnativo - ha aggiunto - ma al tempo stesso molto stimolante per la nostra Società, per i nostri mister e dirigenti confrontarsi periodicamente con lo staff della Juventus e poter così crescere moltissimo a livello umano e tecnico grazie alla loro collaborazione e metodologia nella speranza di poter dare ai ragazzi qualcosa di unico e di poter far loro cullare il sogno, un giorno, anche di indossare la maglia bianconera. La fiducia riposta in noi dalla Società bianconera dimostra quanto il nostro settore giovanile sia più vivo che mai”