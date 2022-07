La prima edizione della Becca KIDS 2022 250 bambini al via

Si è svolta oggi la Becca KIDS. 250 bambini che hanno corso in gare non competitive suddivise per anno di nascita. I piccoli atleti portavano tutti lo stesso pettorale, il numero 3142, il numero che misura l'altezza della Becca di Nona. Montagna simbolo della città di Aosta e del comune di Charvensod, che porta anche il nome della gara "Aosta - Becca di Nona" che si correrà domani, ultimo giorno di festeggiamenti per il ventennale della gara.

Come la Becca PINK anche la Becca KIDS sarà riproposta nella prossima edizione della "Aosta - Becca di Nona" che avrà cadenza biennale.

Come da principi etici della manifestazione che inneggiano al Fair play, al rispetto delle regole, alla pratica sportiva vista come momento di svago, divertimento e gioia non ci sono stati né vincitori né vinti. Tutti i bimbi sono stati premiati con il pacco gara con i prodotti di Cofruit. La giornata è stata organizzata in collaborazione con Panathlon e Aosta Iacta Est.

Domani grande chiusura con le classicissime Aosta-Becca di Nona e Aosta-Comboé, e la camminata enogastronomica La Montée des Gourmands.

Gli appuntamenti sportivi del week-end:

16 Luglio 2022, BeccaKids , mini gara dedicata ai bambini (1a edizione; cat. 2007 – 2016; partenza ore 10:00 );

, mini gara dedicata ai bambini (1a edizione; cat. 2007 – 2016; ); 17 Luglio 2022, La Montée des Gourmands, camminata enogastronomica non competitiva che permette di unire sport, natura, buon cibo, festa e allegria in un connubio ideale di conoscenza e promozione del territorio (2 a edizione; 7,3 km - 1300 D+; partenza ore 8:45 );

(13 km, 2500 m+, tempo massimo 4 ore) 17 Luglio 2022, Aosta – Comboé (9 km / 1500 m+).



Il centro logistico della manifestazione sarà come sempre il Campo Sportivo di località Plan Félinaz nel Comune di Charvensod, dove avranno luogo la consegna dei pettorali e il briefing del sabato per gli atleti, nonché il pranzo, le premiazioni e la festa finale della domenica.