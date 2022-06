Corsa: Roberto Giacomotti, Luca Ronchi e Chiara Giovando vincono il campionato nazionale CSEN Outdoor

Campionato nazionale CSEN outdoor di mezza maratona in montagna con 21 km e d+ 1500 metri, a Trasquera val Divedro provincia Verbano Cusio Ossola domenica 26 giugno. Con una fresca temperatura dall’alta quota si è disputata la corsa in montagna di Trasquera, carinissimo borgo piemontese di 182 abitanti si trova nelle immediate vicinanze del passo Italo Elvetico del Sempione, e come consuetudine i volontari del G.S. Trasquera hanno organizzato alla perfezione il campionato nazionale CSEN outdoor delle categorie assolute di corsa in montagna classica sulla distanza della mezza maratona. Oltre al titolo nazionale il G.S. Trasquera ha messo in palio un montepremi assai cospicuo in barba alla crisi dei prezzi post pandemia e ai continui rincari per la guerra fraticida alle porte dell’Europa.

Dopo lo start delle ore 9 in località Sotta di Trasquera a quota 1.250 sul livello del mare, in questo luogo incantevole immerso in una pineta meravigliosa, il gruppo dei pretendenti alla vittoria finale si è diretto in discesa nel centro di Trasquera e dopo aver imboccato la carrozzabile del ponte del diavolo gli skyrunner hanno puntato di gran carriera verso i passaggi in quota sopra i duemila metri dell’alta valle Divedro. La prima parte di gara è stata comandata al maschile da Ronchi Luca seguito dal Pegarun Roberto Giacomotti mentre al femminile si è assistito al dominio della Pegarun Chiara Giovando nazionale FISky. Con il passare dei chilometri in testa si è formato il tandem Giacomotti - Ronchi, i due hanno duellato a lungo per la vittoria ma al traguardo si sono francobollati e sono arrivati uno incollato all’altro. Giacomotti Roberto e Ronchi Luca Sport Project VCO hanno stampato il tempo di 1h57’11” e si sono divisi il titolo di campioni nazionali di mezza maratona in montagna CSEN outdoor. Terzo gradino del podio per Venturato Stefano team sci club valle Antigorio 2h03’11”, quarto Frassetti Ennio Sport Project VCO 2h06’06” e quinto il Pegarun Poli Paolo 2h07’31”.

Nella Grand Bucc femminile stravince gara e titolo nazionale outdoor dello CSEN la Pegarun Chiara Giovando 2h17’58” che con una grinta incredibile si aggiudica il nono posto nella classifica assoluta, argento per Ronchi Giulia team Sport Project VCO 2h27’33” e terza la bergamasca Rota Daniela team 2h30’53” gommata la Sportiva.

Classifica: https://wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=54843