Corsa in montagna: La Valle d'Aosta settima al TRofeo Cadetti

Su di un percorso certamente in salita, ma prettamente su sfondo asfaltato, le prime a partire sono state le Cadette dove si è onorevolmente difesa Claire Frutaz (S.Orso) che chiudendo il tracciato in 12’57” si è inserita in 13esima posizione nella gara vinta dalla ligure Vittoria Sacco. Affiancate le altre due nostre rappresentanti, Martine Milani (Cogne) e Martina Trentin (S.Orso) che sulla linea del traguardo, entrambe con il tempo di 13’18”, si sono rispettivamente piazzate in 20esima e 21esima posizione tra le 32 atlete che hanno concluso la prova.

In campo maschile il miglior piazzamento per il terzetto rossonero lo ha conquistato Matteo Maniezzo (Cogne) che ha chiuso il suo impegno in 16esima posizione in 17’02”, nella gara vinta dal piemontese Simone Abbatecola in 15’23”. 31esimo ha concluso Etienne Mappelli (Cogne) in 19’30”, mentre Laurent Cugnach (Calvesi) si è piazzato 32esimo in 20’07”.

In virtù dei risultati individuali conseguiti la rappresentativa valdostana ha centrato la settima posizione sia nella classifica a squadre femminile, che maschile e di combinata, andando sempre a precedere la formazione della Toscana.