Atletica: Asta in piazza ad Aosta

"Assieme all’Amministrazione comunale ci siamo proposti l’ambizioso obiettivo di costruire un evento che potesse unire lo sport, il territorio e l’attenzione al nostro tessuto più nobile, il mondo dell’associazionismo e delle onlus". ha esordito così, Fulvio Assanti, nel presentare la manifestazione Asta in Piazza.

L’intenzione è proporre una festa della ripartenza, per unire Aosta e gli aostani, coinvolgere i suoi tanti turisti e trasmettere al di fuori del nostro territorio una cartolina promozionale grazie alla diretta streaming della competizione che sarà veicolata sul web dalla pagina facebook di Asta in Piazza Aosta.

ASTA IN PIAZZA – La Competizione sportiva

Il salto con l’asta è la specialità dell’atletica leggera più spettacolare. Questa disciplina, complessa, affascinante e funambolica si basa comunque su regole facilmente comprensibili: vince l’atleta che salta più in alto. Aosta ha già potuto apprezzare in diverse occasioni le gesta dei grandi interpreti della specialità. Protagonisti dell’Asta in Piazza di Aosta sono atleti con capacità fuori dal normale, con un bagaglio di esperienze sportive di altissimo livello, con partecipazione a Campionati Mondiali e Giochi Olimpici. La gara internazionale di Aosta è inserita nel calendario della Fidal, la federazione di atletica nazionale e affiliata alla World Athletics, l’organismo mondiale.

Questa stagione risulta essere incredibilmente complicata perché a causa dell’emergenza sanitaria si è creata una sovrapposizione di appuntamenti internazionali mai avvenuta prima, che concentra nel breve volgere di poco più di un mese tre grandissimi eventi, i Giochi del Mediterraneo in programma ad Orano in Algeria dal 30 giugno al 3 luglio; i Mondiali di Atletica in programma a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio e gli Europei che si svolgeranno a Monaco di Baviera (GER) dal 15 al 21 agosto. Proprio per la competizione continentale i risultati che saranno conseguiti sulla pedana di Aosta saranno validi quale pass per i prossimi Europei.

Chi saranno i protagonisti di Asta in Piazza di Aosta, in programma sabato 2 luglio a partire dalle ore 21:00 in Piazza Chanoux. Non siamo ancora nella condizione di svelare i nomi perché una stagione così complessa si porta dietro tante variabili e ancora diverse competizioni. Per superare questo limite all’inizio della prossima settimana seguirà un comunicato, ma possiamo garantire che sarà sicuramente un’offerta internazionale di altissimo livello, sia per la gara femminile che maschile. È bene ricordare che nel prossimo fine settimana si concentrano in Europa diversi campionati nazionali tra cui quello italiano in programma a Rieti. Stiamo lavorando per un grande colpo, forse più d’uno. Per riuscirci sarà necessaria anche una bella dose di fortuna, anche se il tutto deve essere preparato al meglio per poter permettere ai campioni di mostrare tutto il loro talento.

ASTA IN PIAZZA – Progetto solidarietà

Una festa per essere tale deve essere partecipata. Fai fare un salto alla solidarietà è lo slogan scelto per unire lo sport, la città e le tante persone che in maniera volontaristica si adoperano nelle associazioni. Per questo, per un grazie ai tanti che si adoperano sotto traccia quotidianamente, si è pensato unire all’evento sportivo una giornata di raccolta fondi utile a sostenere e fare conoscere le tante realtà attive in regione, proponendo una formula innovativa e accattivante approfittando dell’Asta in Piazza.

Tredici sono le associazioni che sono state coinvolte e hanno aderito al progetto: ALICE (Associazione per la lotta all’Ictus celebrale), LES AMIS DU COEUR (Associazione per la prevenzione delle cure cardiovascolari), AVD1 (Associazione Valdostana Diabetici di Tipo1), LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), AVAPA (Associazione Valdostana Protezione Animali), ASPERT (Associazione per tutti), FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN (Associazione che supporta le famiglie con portatori di handicap), AVP (Associazione Valdostana Paraplegici), CENTRO DONNE CONTRO LA VIOLENZA, UNICEF (Fondo Nazioni Unite per l’Infanzia), FIDAS (Federazione Regionale dei Donatori di Sangue), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), LA CASA DI SABBIA (A difesa delle famiglie con bambini disabili).

Com’è strutturata la giornata

Durante il pomeriggio, a partire dalle ore 15:30 e fino alle 19:30, le associazioni avranno un loro spazio in piazza Chanoux per farsi conoscere e proporre oltre ai loro gadget alcune confezioni di dolci prodotti dal panificio della casa circondariale di Brissogne. Per supportare in maniera fattiva la raccolta fondi ci saranno dei posti a sedere proposti a fronte di un’offerta libera di 20€. Si unisce anche, tra la gara femminile e quella maschile, una riffa, con oggetti messi all’incanto che alzeranno il valore della raccolta. Inoltre ogni onlus sarà abbinata a uno dei saltatori con l’asta impegnati nella competizione, diventando per una sera gli ambasciatori delle associazioni, concorrendo grazie ai loro piazzamenti e alle loro prestazioni a un montepremi a loro riservato.

Così ci prefiggiamo - dicono gli organizzatori - di chiudere il cerchio, tornando a festeggiare il ritorno alla libertà, aiutare le associazioni e offrire in piazza una grande serata di sport.