Atletica: Gran bella esperienza per Capone e Dal Mut ai nazionali under 18

Concentrate nella prima delle tre giornate dei Campionati italiani Under 18, sono state protagoniste venerdì le due atlete valdostane che hanno gareggiato all’Arena Civica Gianni Brera di Milano per l’appuntamento dove oltre mille protagonisti si sono sfidati nelle varie specialità, per il titolo nazionale Allievi/e.

Un'esperienza che resterà nella memoria di Valentina Capone. La calvesina ha certamente patito la temperatura e anche l'emozione. Inserita nella prima batteria dei 100metri, a fianco del fenomeno Ludovica Galuppi (11"89), la valdostana ha corso la sua prova in 12"73, lontana dal suo personale di 12"25, prestazione che comodamente le avrebbe garantito l'accesso alla finale B. 25esima piazza quella centrata tra le 33 atlete inserite nella classifica finale.

Ha sfiorato il proprio personale l’altra valdostana in gara. Buona prestazione per la lanciatrice della Cogne Christine Dal Mut (nella foto) che nel pomeriggio di venerdì, nella prima giornata dei tricolori under 18, ha preso parte alla gara del lancio del martello. La portacolori in canotta verde inserita nella prima serie, ha concluso facendo atterrare l’attrezzo da 3kg alla misura di 43m17.

Tre lanci in crescendo partendo dal 40m44 di esordio, al 42m09 della seconda prova per concludere con 43m17 ottenuto nella terza e conclusiva prova a 4 soli centimetri dal primato personale ottenuto quest’anno a fine aprile (43m21). In virtù di questo risultato al valdostana si è inserita al 22esimo posto tra le 28 scese in pedana.