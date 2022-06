Atletica: La carica dei valdostabni agli Italiani Master di Grosseto

Scattano oggi, venerdì 10 giugno, a Grosseto le gare su pista con in palio i titoli italiani Master di atletica.

Fino a domenica 13 giugno saranno tanti gli atleti valdostani impegnati in varie gare con la presenza dei tesserati dell’Atletica Sandro Calvesi, mentre della competizione farà parte, in rappresentanza dell’APD Pont St Martin ci sarà Gabriele Beltrami (nella foto sopra), iscritto alle prove dei 1500 e dei 5000 metri e in corsa per la categoria SM45.

Per i rossi Calvesi questi gli attesi protagonisti con le prove dove saranno in gara: Chiara Ansaldi (SFS50) Alto, Lungo, Triplo; Rossella Bardi (SF70) Disco, Martello; Maria Luigia Belletti (nella foto sopra) (SF85) Peso, Giavellotto, Disco; Liana Calvesi (SF75) Peso, Martello, Giavellotto, Disco; Maria Luisa Finazzi (SF75) Giavellotto, Peso, Disco; Lorella Trabaldo (SF55) Peso; Michelangelo Bellantoni (SM65) Peso, Disco, Martello; Alvaro Miorelli (SM70) Martello, Martellone, Disco, Giavellotto; Alvaro Proietti (SM70) 100, Alto, Lungo; Giovanni Rastelli (SM65) Disco; Emanuele Tortorici (SM55) Peso, Martello, Disco, Martellone.