Atletica: Quattro valdostani ottengono il pass per i tricolori Challenge di Rieti

Ottime prestazioni per i valdostani nella competizione di avvicinamento dei Campionati italiani assoluti di Rieti in programma dal 24 al 26 giugno, con i ragazzi valdostani capaci di guadagnarsi tre pass individuali e uno di staffetta per i tricolori di fine mese.

Sugli scudi, con un piazzamento da podio, l’ostacolista della Calvesi Joao Carlos Pina Barros capace di centrare una preziosa terza posizione nei suoi 400hs; Corinne Challancin (nella foto sotto), triplista in forza all’Atletica Firenze Marathon ha concluso al quarto posto, mentre la 400ista della Calvesi Eleonora Foudraz ha centrato un’eclatante quinta posizione con tanto di primato. Il talento di Charvensod è stata poi ultima frazionista del quartetto della 4x400 Calvesi (Elisabetta Munari, Martina Mladenic, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz) a cui non è sfuggita la seconda piazza finale.

E’ questo in estrema sintesi il bilancio per i ragazzi valdostani protagonisti nella prima edizione Challenge Assoluto 2022 che si è tenuto sabato 4 e domenica 5 giugno a Firenze e ha consegnato, per ogni specialità dell’articolato programma tecnico, 5 pass diretti per i Campionati assoluti di Rieti.

La prima valdostana a calcare il Firenze Marathon Stadium, teatro della due giorni, è stata Florencia Mazzerello, 22enne valdostana trapiantata per studio proprio nel capoluogo toscano. La portacolori dell’Atletica Firenze Marathon, già Pont Donnas, non è riuscita a guadagnare la finale a otto nel concorso del lancio del disco (1kg), concludendo al decimo posto con la misura di 41m75. Oltre i 40 metri le tre prove con 41m47 in apertura, 41m11 e 41m75 finale che ha sancito la decima posizione finale.

A seguire, per i valdostani, è stata la volta dei 400hs, con presenze sia al femminile che al maschile. Importante esperienza con le migliori per Elisabetta Munari. La calvesina, classe 2004, inserita nella terza batteria, ha corso nel catino bollente del Firenze Marathon Stadium, la sua batteria dei 400hs concludendo nel tempo di 1'03"22, crono che le ha garantito la 17esima posizione finale.

A seguire la prova maschile, a cui sfugge la finale a Jean-Marie Robbin che inserito nella quarta e ultima batteria dei 400hs, guida con facilità il lotto dei contendenti fino ai 150 dall'arrivo. Poi per il 23enne di Valpelline, commette due errori in rapida successione, al settimo incoccia pesantemente nella barriera, perdendo la ritmica e al nono ostacolo, all'entrata del rettilineo conclusivo, replica la collisione con la barriera andando a perdere ogni spinta. Nel finale non è più possibile recuperare il tempo perso e il crono, spietato, fissa il tempo di 53"30 che, per il valdostano della Biotekna, determina una poco edificante 18esima posizione finale.

Decisamente meglio, sabato Joao Carlos Pina Barros che centra la finale imponendosi comodamente nella prima delle quattro batterie correndo il giro di pista con le 10 barriere in 52"05 lasciandosi alle spalle tutti. Nella finale di domenica l’atleta della Calvesi si conferma su altissimi livelli e per la seconda volta in carriera è capace di correre in 51 basso concludendo il suo impegno con una positiva terza posizione correndo la distanza in 51"29. Prudente, forse troppo nella prima parte della gara, il 22enne di Sarre è stato capace di cambiare letteralmente marcia nel rettifilo finale riuscendo a recuperare i distacchi da chi lo precedeva agguantando una valida terza posizione a 16 centesimi dal vincitore Michele Bertoldo (51"13) e a soli 9 centesimi dal secondo classificato Mattia Contini (51"20).

Un piazzamento che, per quanto già garantito dal ranking stagionale assoluto, proietta l'ostacolista valdostano verso gli italiani assoluti in programma a fine mese a Rieti. Proveniente dal doppio impegno, batteria e finale, la 400ista Eleonora Foudraz (nella foto sotto). Sabato, bella e generosa prova nella prima batteria dei 400mt femminile per la calvesina che nella serie, la più quotata, non si scompone e pur concludendo in quinta posizione si merita pienamente l'accesso alla finale, andando a demolire il primato correndo il giro di pista in 54"06 migliorando il personal best di ben 3 decimi (54"36).

Domenica la Foudraz è capace di esaltarsi e per la prima volta in carriera scende sotto il muro dei 54secondi correndo in 53"91, limando di 15centesimi la prestazione del giorno prima. In una finale serrata la 20enne di Charvensod non si è fatta impressionare da coloro che partivano davanti a lei (ha corso in seconda corsia) e nella seconda parte della gara è riuscita ad agganciarsi al "trenino" dei 53" correndo alla pari con avversarie di rango.

Una grande prestazione che le ha garantito la quinta posizione che vale da sola la partecipazione ai campionati assoluti di Rieti. Alla fine la vittoria è andata a favore di Virginia Troiani (52"49), davanti alla gemella Alexandra Troiani (53"34), in terza posizione ha trovato spazio Ilaria Burattin (53"55) e quarta Petra Nardelli (53"75), con la valdostana splendida in 53"91. Non va oltre la batteria di sabato lo specialista degli ostacoli alti Gabriele Adorni che sabato pomeriggio nella terza e ultima batteria dei 110hs non è riuscito a cogliere la giusta prestazione concludendo il suo impegno in 15”40, crono che lo ha inserito al 22esimo posto della classifica.

Impegnata domenica nel concorso del salto triplo, Corinne Challancin fa registrare una prestazione sui suoi massimi livelli. La triplista valdostana, tesserata per l'Atletica Firenze Marathon centra una quarta posizione di spessore che le porta in dote la partecipazione ai campionati italiani assoluti. 12m74 è un risultato ottenuto nel quinto turno di salti e migliora di 3 centimetri il primato stagionale della 21enne saltatrice di Donnas, a soli 13 centimetri dal personal best (12m87). In chiusura le due staffetta del miglio.

Nella prova della 4x400 maschile, il quartetto della Calvesi composto da Maurizio Pascale, Joao Carlos Pina Barros, Niccolò Beneforti e Riccardo Bagaini conclude in settima posizione con il tempo di 3’19”70. Molto più performante le compagne di club dove Elisabetta Munari, Martina Mladenic, Veronica Pirana e Eleonora Foudraz (nella foto sopra) sono capaci di migliorare la loro performance chiudendo in 3’48”99, prestazione che le garantisce la seconda posizione finale e la partecipazione garantita per i tricolori assoluti di Rieti.