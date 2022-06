Atletica: Valdostani protagonisti al Challenge di Firenze

Dopo i clamorosi risultati dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 l’atletica italiana ha cambiato pelle e guarda alla promozione del proprio movimento in maniera più moderna.

Segue questa filosofia la prima edizione del Challenge Assoluto 2022, rassegna che sabato 4 e domenica 5 giugno si terrà a Firenze e consegnerà, per ogni specialità dell’articolato programma tecnico, 5 pass diretti per i Campionati assoluti di Rieti in programma dal 24 al 26 giugno. Due giornate di sfide per lanciare la corsa al tricolore. In questo contesto di altissimo livello tecnico fanno bella presenza un nutrito lotto di atleti valdostani che saranno protagonisti nell’impianto gigliato del Firenze Marathon Stadium.

Nella prima giornata, saranno in pista gli ostacolisti valdostani, come da tradizione la specialità dove risultiamo storicamente più presenti. Il primo a calcare l’impianto del capoluogo toscano sarà il 19enne (20 anni a novembre) Gabriele Adorni (nella foto sopra) iscritto nelle batterie dei 110hs (h 10,10); il portacolori dell’Atletica Calvesi risulta tra i 23 atleti attesi all’undicesimo posto, in virtù del 14”67 corso a Torino lo scorso 25 aprile. In ripresa dopo i postumi di un infortunio alla caviglia, si batterà per conquistare la semifinale (h 19) e la finale (h 20) in programma nella stessa giornata.

Nella gabbia dei lanci lunghi, sabato (h 15) sarà in pedana la 22enne Florencia Mazzarello, valdostana cresciuta tra le fila dell’Atletica Pont Donnas e dal 2020 trasferitasi all’Atletica Firenze Marathon. Migliorato il personale nel lancio del disco lo scorso 15 maggio ad Arezzo con la misura di 44m23 si presenta con l’11esima prestazione tra le tredici lanciatrici in gara.

Assente la big tra le valdostane, Eleonora Marchiando che non deve combattere per conquistare un posto nei tricolori di Rieti, la specialità dei 400hs al femminile è rappresentata dalla 18enne dell’Atletica Calvesi Elisabetta Munari (nella foto sotto) che avendo corso il 22 maggio ad Alessandria in 1’02”47, tra le più giovani del lotto delle ventuno iscritte, si presenta, alle 15,30 per le batterie, con il 17esimo tempo.

Hanno ambizioni che vanno oltre la semplice partecipazione gli altri due valdostani specialisti del giro di pista con barriere. Si presenta con il miglior tempo tra i 27 iscritti il 22enne di Sarre (a ottobre ne compirà 23) Joao Carlos Pina Barros (nella foto sotto). Il portacolori dell’Atletica Calvesi il 15 maggio a Torino ha corso i 400hs in 51”18, suo primato personale e attualmente quarta prestazione stagionale italiana assoluta. Nella stessa gara, nelle batterie che prenderanno avvio dalle 15,50 è atteso anche Jean-Marie Robbin, classe 1998 (24 anni li raggiungerà a fine settembre) quest’anno passato dalla Calvesi alla Biotekna Venezia.

L’atleta di Valpelline ha in questo 2022 un 51”96 ottenuto lo scorso 22 maggio a Cassino che gli ha garantito l’argento nei campionati nazionali universitari proprio davanti al corregionale ex compagno di squadra. Per entrambi la finale a otto in programma domenica (h 15,45) è obiettivo concreto, con l’ambizione di ottenere una delle prime cinque posizioni che valgono l’accesso ai tricolori.

Sabato, tolti dalle corsie gli ostacoli che hanno visto impegnati i concorrenti dei 400hs, alle 16,20 il programma prevede le batterie dei 400 metri femminili dove tra le 18 atlete attese è iscritta con il 14esimo tempo la 20enne di Charvensod (21 anni a settembre) Eleonora Foudraz che difenderà i colori dell’Atletica Calvesi puntando a migliorare il 54”98 fatto registrare lo scorso 14 maggio a Torino.

Domenica, nella seconda e ultima giornata del challenge assoluto, oltre alla finale dei 400hs (15,45), alle ore 15 sarà in pedana nel concorso del salto triplo Corinne Challancin la 21enne (22 anni giungeranno ad ottobre) cresciuta nell’Atletica Pont Donnas e dal 2019 trasferitasi all’Atletica Firenze Marathon.

La misura di 12m71 fatta registrare a Crema lo scorso 18 maggio presenta la valdostana con la sesta prestazione tra le iscritte, con tante contendenti staccate di pochi centimetri, e certamente in grado di puntare a uno dei cinque posti che valgono l’accesso diretto agli assoluti. In un periodo intenso tra scuola, vedi la preparazione per l’esame di Stato, e diversi impegni agonistici, deciderà se essere della competizione del capoluogo toscano Silvia Gradizzi, iscritta nella gara individuale di chiusura della due giorni (h 18:15) dei 3000 Siepi che la vede accreditata del miglior tempo di iscrizione tra le 19 attese.

La 20enne di Gignod, passata nel 2020 dalla S.Orso al Cus Pro Patria Milano, ha corso il 14 maggio a Bergamo la distanza in 10’36”14, attualmente il quarto tempo nazionale assoluto e in caso di presenza, candidata a uno dei cinque posti che garantiscono l’accesso ai nazionali assoluti di Rieti. Non manca, nella pattuglia valdostana, la doppia presenza nella staffetta della 4x400 dell’Atletica Calvesi.

Al femminile si presenta un quartetto agguerrito composto da Elisabetta Munari, Martina Mladenic, Veronica Pirana e Eleonora Foudraz, che, in gara alle 18:55, si presenta con il sesto tempo di iscrizione con 3’51”60 fatto registrare lo scorso 15 maggio nei societari assoluti. A seguire, in pista dalle 19.15 la 4x400 maschile dove il quartetto di rosso vestito composto da Joao Carlos Pina Barros, Mattia Rodà Savoini, Riccardo Bagaini e Nicolò Beneforti si presenta con il quarto tempo di iscrizione (3’14”83).