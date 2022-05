Becca KIDS, aperte le iscrizioni gratuite dal 1° giugno

L'associazione “Becca di Nona 3142 a.s.d.”, in collaborazione con il Comune di Charvensod con Panathlon e Aosta Iacta Est organizza la Becca Kids, riservata ai bambini nati tra il 2007 e il 2020. Sabato 16 luglio, presso l’area sportiva “Guido Saba” di Plan-Félinaz (Charvensod), sarà una grande festa di avvicinamento allo sport con giochi durante tutta la giornata e una staffetta a squadre organizzata da GiocAosta con prove di abilità.

“L’edizione 2022 della Aosta-Becca di Nona è ricca di eventi, trascorreremo una settimana all’insegna dello sport. – racconta André Comé Présidente della Becca di Nona 3142 a.s.d. - che sia agonistico o amatoriale lo sport fa bene alla salute fisica e mentale. E devo dire che per il ventennale ci siamo proprio superati. Eventi di solidarietà, penso alla Becca Pink, eventi per i più golosi come “La Montée des Gourmands”, a farla da padrona sicuramente rimangono le classiche Aosta – Becca di Nona e la Aosta – Comboé. Riuscire a coinvolgere anche i bambini con la Becca Kids e dei partner di qualità come Panathlon e la Aosta Iacta Est, è motivo di grande orgoglio. – Conclude Comé – Perché solo collaborando e facendo rete si possono organizzare manifestazioni che danno luce a territorio, prodotti locali e alle nostre montagne”.

La possibilità di nuove collaborazioni è accolta positivamente anche dai partner, che come nel caso della Aosta Iacta Est, allestirà giochi giganti e organizzerà una gara a staffetta dedicata ai bambini: "Ci entusiasma - dice Joël Gerbore, Presidente di Aosta Iacta Est - l'idea di affiancarci a un progetto importante come quello dell'Aosta-Becca di Nona. Da diverso tempo avevamo in mente di unire i nostri giochi a una corsa amatoriale: l'occasione di collaborare con una gara così affermata è quindi una splendida opportunità per noi, per sperimentare qualcosa di nuovo mentre ci prepariamo a una grande edizione di GiocAosta" (n.d.r. che si terrà come di consueto ad Agosto).

E chi meglio di un’associazione come Panathlon, avrebbe potuto affiancare lo staff organizzativo “Becca di Nona 3142 a.s.d.”. “Sosteniamo con piacere questa manifestazione a cui affianchiamo il nome del Panathlon – dichiara Piercarlo Lunardi, Presidente Panathlon club du Val d'Aoste - perché tra i nostri principi etici ci sono il Fair play, il rispetto delle regole, la pratica sportiva vista come momento di svago, divertimento e gioia. Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta degli organizzatori perché la Becca Kids rappresenta questi valori. I bambini, infatti, correranno per il gusto di divertirsi, senza l'uso del cronometro, all'insegna dell'amicizia. Come club du Val d'Aoste accoglieremo i partecipanti con una "salutare" merenda, cercando di sensibilizzare la pratica sportiva attraverso le nostre due Carte etiche: quella dei Diritti del ragazzo nello Sport e dei Doveri del genitore nello Sport. Vi aspettiamo, quindi, numerosi – conclude Lunardi – per una giornata all'insegna del puro divertimento”.

Ancora aperte le iscrizioni per le classicissime Aosta-Becca di Nona e Aosta-Comboé, la camminata enogastronomica La Montée des Gourmands a cui ci si può registrare sia online attraverso il portale endu.net , sia presso i seguenti partner Technosport (Plan Félinaz Charvensod), nei negozi Gal Sport (Autoporto Pollein e alla partenza della cabinovia Aosta-Pila). Le quote di iscrizioni variano a seconda della gara scelta. L’iscrizione alla Becca Kids è gratuita registrandosi nel sito internet ufficiale della manifestazione www.beccadinona.it (dal 1° giugno alle ore 20.00) e si chiuderà al raggiungimento di 300 bambini.