"Giochi in Campo": Oltre mille alunni della VDA protagonisti

Sport e Salute Valle d’Aosta, in collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi dell’Assessorato regionale all’Istruzione e Cultura, ha organizzato i Giochi in Campo, iniziativa rivolta agli alunni delle scuole secondarie di primo grado.

L’evento si è svolto nei giorni 24, 25 e 26 maggio al campo Tesolin di Aosta e ha coinvolto 4 Istituzioni scolastiche che hanno aderito con 54 classi per un totale di circa 1.030 ragazze e ragazzi.

Sono state tre giornate all’insegna dello sport vissute non nel suo aspetto agonistico, ma come esempio di sano stile di vita, di gioco, di cooperazione e integrazione. Un’occasione anche per avvicinarsi alla pratica sportiva in modo divertente e motivante.

Le squadre si sono sfidate in una serie di attività sportive proposte: corsa - 50 metri a staffetta, salto in lungo, lancio del vortex, palla pazza, batti e tira (gioco propedeutico alla pallavolo e alla pallacanestro), gru, (gioco di coordinazione motoria di gruppo), alta pressione (gioco a staffetta di velocità e precisione), corsa nei sacchi e tris.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

Far partecipare tutti gli alunni delle singole classi, indipendentemente dalle loro capacità e dalla loro propensione al movimento; promuovere l’attività motoria sotto forma di gioco, insegnare i valori dello sport: nel gioco si vince e si perde e il risultato del singolo è fondamentale per la classifica di squadra; l’inclusione degli alunni disabili che partecipano ai giochi con i compagni svolgendo le attività adattate alle loro diverse capacità.

LE ISTITUZIONI PRESENTI

“Luigi Barone” di Verrès

“Emile Lexert” di Aosta

“San Francesco” di Aosta

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 2” di Quart

“Unité des communes valdôtaines Grand Combin” di Variney-Gignod

“M. I. Viglino” di Villeneuve

“Valdigne Mont Blanc” di Morgex

“Abbé J. M. Trèves” di Saint-Vincent

“Luigi Einaudi” di Aosta

“Abbé Prosper Duc” di Châtillon

“Saint-Roch” di Aosta

“Eugenia Martinet” di Aosta

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 3” di Charvensod

“Unité des communes valdôtaines Mont Emilius 1” di Nus