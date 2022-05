Atletica: Spettacolo al Trofeo Giovanile

La terza delle quattro tappe riservate ai più piccoli delle categorie federali è stata come sempre una festa dove i bambini dai 5 agli 11 anni, un centinaio in tutto, si sono ritrovati per disputare un triathlon. I 5-8 anni anni si sono confrontati nelle prove di lungo, lancio del cerchio e 400mt; mentre gli Esordienti 10 hanno provato 50hs, 600 e peso per le bimbe e vortex per i bimbi.

Approcciandosi senza una forte pressione agonistica tra gli Esordienti 5, al femminile si è distinta Alice Jacquemin (Calvesi) con 1038 punti complessivi, mentre tra i maschietti dove c’è stato più equilibrio, il miglior punteggio lo ha fatto registrare Noah Mongiovetto (Pont Donnas) con 983 punti. Tra gli Esordienti 8, serrata è stata la prova al femminile dove le prime quattro sono raggruppate in meno di 40 punti, con prima piazza andata a Matilda Riboni (St-Christophe) che ha totalizzato 1555 punti, solo 5 in più della giovane ucraina Afina Slovyova (Cogne). Tra i 17 iscritti della prova maschile ha ottenuto il miglior punteggio Emanuele Turino che nelle sue tre prove ha ottenuto 1841 punti.

Il miglior punteggio assoluto tra gli Esordienti 10 è stato realizzato da Eleonora Dellio (Cogne) che sommando le sue tre prove ha raggiunto 1392 punti; al maschile in testa ai diciannove concorrenti, unico a superare quota mille, con 1061 punti, si è guadagnato il gradino più alto del podio Ares Solovyov, l’altro bimbo ucraino tesserato per l’Atletica Cogne.

TUTTI I RISULTATI