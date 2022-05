Rugby: Stade Valdotaine, vittoria schiacciante sul Cuneo

Potrebbe non bastare allo Stade Valdotaine la schiacciante vittoria per 50-7 contro il Cuneo, per sperare nella promozione.

I valdostani non hanno problemi nel superare la pratica Cuneo, un 50-7 che conferma il grande stato di forma di Santoro e compagni. Contro il Cuneo valdosatani padroni del campo da subito e dopo sette minuti avanti già per 0-14 grazie alla meta di Colosso e ai piazzati di Gramajo. La gestione del match nella ripresa con lo Stade Valdotaine che porta a casa la partita in trasferta.

Le buone notizie però non arrivano dal Novara, con i piemontesi che vincono sul Biella e ad una giornata dalla fine restano avanti di due lunghezze in classifica sui valdostani.