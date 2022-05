Atletica: Grande Calvesi e bene la Cogne ai campionati assoluti società

La fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi si è disputata sabato 7 e domenica 8 maggio a Volpiano, anticipando di sette giorni i CdS assoluti. Come oramai consuetudine i societari per i club valdostani si tengono su territorio Piemontese, assieme ai cugini.

Per entrare nella fase di qualificazione il regolamento obbliga ogni club ha concludere la prova regionale completando 15 punteggi su 15 gare diverse. Ogni singolo atleta può coprire un massimo di tre gare, di cui due individuali più una staffetta, oppure una individuale e due staffette. Oltre alla fase regionale, c’è tempo fino al prossimo 10 luglio, con quella che è definita la fase di qualificazione, per implementare e migliorare i punteggi gareggiando in manifestazioni inserite nei calendari ufficiali della Fidal.

Dopo la fase di qualificazione tra le società che avranno ottenuto 18 punteggi su 18 diverse gare, le prime 48 società femminili e maschili prenderanno parte alle finali, così dstribuite: Finale A Oro (12+12 società); Finale A Argento (12+12 società); Finale A Bronzo (12+12 società) e Finale B (12+12 società).

L'Atletica Cogne

Assente la big, l’olimpica di Tokyo Eleonora Marchiando che, in forza ai GS Carabinieri, potrà contribuire a migliorare i punteggi della sua società di origine, la Calvesi, e con le sue prestazioni aiutare il club civile già a partire da mercoledì 18 dove la 24enne aostana sarà tra le protagoniste del meeting Città di Savona.

Nella classifica di società, con i 15 punteggi necessari per entrare in classifica, le ragazze della Calvesi si sono ottimamente piazzate conquistando il quarto posto con 10.860 punti, con la Cogne 12esima con 8.291 punti, lasciandosi alle spalle diverse formazioni piemontesi. Decisamente serrata la sfida valdostana al maschile dove i rossi Calvesi si sono piazzati al settimo posto con 10.447, sopravanzando i cugini della Cogne di soli 58 lunghezze, in virtù dei 10.389 che hanno consegnato ai verdi aostani l’ottava piazza.

Nella due giorni, tra i club valdostani non sono mancati alcuni podi assoluti, oltre a validi primati personali. Riparte alla grande Eleonora Foudraz che sabato al Primo Nebiolo di Torino ha vinto i 400metri in 54”98, con minimo per gli assoluti, e domenica al “Totta” di Beinasco ha migliorato il primato personale sui 200 metri chiudendo in 24”82, che lima il 24”82 ottenuto nel 2018, prestazione che ha garantito all’atleta di Charvensod in forza alla Calvesi di piazzarsi in seconda posizione. Restando in campo femminile, migliora il personale nel salto con l’asta, con la misura di 3m40 la specialista della Calvesi Valentina Tesio che si inserisce in seconda posizione nella classifica finale. In terza posizione si è invece piazzata l’ostacolista Elisabetta Munari (Calvesi), sul podio con 1’03”46. A podio sabato la 4x100 Calvesi, terza con Elisa Lorenzini, Veronica Pirana, Isabella Cutuli e Giulia Caviglioli con il tempo di 49”31. Ancora meglio domenica nella 4x400 dove le ragazze della Calvesi Elisabetta Munari, Martina Mladenic, Veronica Pirana e Eleonora Foudraz, sono state capace di imporsi con il tempo di 3’51”60 che garantisce loro anche la partecipazione ai nazionali assoluti.

Tra i maschi, si è distinto Joao Carlos Pina Barros (nella foto) secondo sabato sui 100hs con 15”01 e la seconda posizione assoluta, ma ancora meglio domenica dove ha corso al meglio, distribuendo lo sforzo nella difficile prova dei 400hs imponendosi in 51”18, tempo che demolisce il precedente personale di quali un secondo (98 centesimi). Risultati entrambi che valgono al 22enne sarrolein il minimo per i campionati italiani assoluti. Sul gradino più alto si è anche inserito lo Junior del Pont Donnas Diego Yon che ha fatto sua la gara dei 3000 Siepi correndo in 9’30”42, riuscendo agevolmente a guadagnarsi il pass per i tricolori di categoria. Vincente con qualifica per gli assoluti sfiorata di pochi decimi la staffetta 4x400 Calvesi dove Riccardo Bagaini, Niccolò Beneforti, Mattia Rodà Savoini, Joao Carlos Pina Barros si sono imposti in 3’19”91. Terza piazza, i due migliori piazzamenti per i ragazzi della Cogne, ottenuti da Alessandro Casadei a podio nel disco con 39m17 ed Emiliano Vuillermoz, anche lui terzo nel triplo con 13m66.

Eleonora Foudraz

In gara nella due giorni dei CdS presenti i clubs valdostani, ma anche alcuni atleti impegnati con i loro club di appartenenza. Grande prestazione individuale l’ha ottenuta sabato nella prova lombarda riservata alle donne disputata a Bergamo la mezzofondista Silvia Gradizzi che ha portato oltre 900 punti al suo club, il Cus Pro Patria Milano, imponendosi largamente nella gara di esordio dei 3000 siepi in 10’36”14 con una condotta determinata e un passaggio alla riviera alla “keniana”, senza toccare la barriera. Il risultato tecnico è di alto livello e ha consentito alla 20enne di Gignod di ottenere il pass per i nazionali assoluti oltre a candidarsi tra le più titolate pretendenti al titolo nazionale individuale Promesse, categoria dove la valdostana è al primo anno di iscrizione dei tre previsti.

A Padova seconda piazza nei 400hs per il 24enne di Valpelline Jean Marie Robbin che ha contribuito al suo nuovo club la Biotekna portando 924 punti in virtù del crono di 52”54 nei 400hs che gli ha dato il secondo posto della classifica generale e la vittoria nella 4x400 dove inserito in seconda frazione con i compagni Alessandro Franceschini, Pietro Pivotto ed Emanuele Grossi ha centrato l’importante crono d 3’10”32.

Domenica a Nembro (Bg), sede dei CdS lombardi maschili, vittoria per il fondista di Gressan René Cuneaz che impegnato nella gara dei 5000 metri ha portato a casa la vittoria correndo la distanza nel tempo d 14’34”35.

Risultati

Atletica Cogne Aosta Femminile

Mt 100 Emma Taldo 13”69 (604); Mt 200 Emma Taldo 28”07 pp (629); Mt 400 Giorgia Romeo 64”45 pp (604); Mt 800 Sophie Vallet 2’40”05 pp (541); Mt 1500 Eleonora Cordone 5’48”13 (425); Mt 5000 Eleonora Cordone 23’36”53 (336); Mt 100hs Giulia Missana 18”62 (480); Alto Clarissa Giannattasio 1m50 (666); Triplo Ilaria Valerioti 10m44 pp (535), Roberta Valerioti 10m28 (511); Peso 4kg Christine Dal Mut 6m59 (356); Disco 1kg Martina Raso 22m27 (398); Giavellotto gr600 Martina Raso 12m31 (148); Martello 4kg Giulia Aresca 42m65 (740), Christine Dal Mut 37m14 pp (646); Staffetta 4x100 (Emma Taldo, Giorgia Romeo, Ilaria Valerioti, Roberta Valerioti) 52”62 (740); Staffetta 4x400 (Giulia Missana, Sophie Vallet, Clarissa Giannattasio, Giorgia Romeo) 4’27”35 (622). Classifica società 12a 8.291 (15)

Atletica Sandro Calvesi Femminile

Mt 100 Valentina Capone 12”67 (793), Giulia Caviglioli 12”81 (766), Elisa Lorenzini 12”95 (739), Isabella Cutuli 13”45 (646); Mt 200 Eleonora Foudraz 24”82 pp (915), Elisa Lorenzini 26”19 pp (789), Giulia Caviglioli 27”57 pp (670), Isabella Cutuli 27”57 (670); Mt 400 Eleonora Foudraz 54”98 (955), Veronica Pirana 57”08 (872), Camilla Sergi 62”59 (669), Bianca Barenghi 63”65 (631), Agnese Faletti 1’17”96 (193); Mt 800 Marta Bortolin 2’18”30 (815), Corinne Beltrami 2’26”07 pp (713) Mt 1500 Corinne Beltrami 5’11”34 (641), Roberta Cuneaz 5’15”97 (612); Mt 100hs Elisabetta Munari 15”34 (806); Mt 400hs Elisabetta Munari 1’03”46 (851), Sara Lorenzini 1’10”75 (669); Alto Chiara Ansaldi 1m45 (619), Sophie Verthuy 1m40 (571); Asta Valentina Tesio 3m40 pp (811); Triplo Sophie Verthuy 10m17 (495), Charlotte Siani 10m10 (484); Peso 4kg 8m71 (529); Disco 1kg Sabrina Hamadi 16m90 pp (275); Giavellotto gr600 Helene Bringhen 13m38 (175); Martello 4kg Sabrina Hamadi 13m97; Staffetta 4x100 (Elisa Lorenzini, Veronica Pirana, Isabella Cutuli, Giulia Caviglioli) 49”31 (881); Staffetta 4x400 (Elisabetta Munari, Martina Mladenic, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz) 3’51”60 (937). Classifica società 4a posizione 10.860 (15)

Atletica Pont Donnas Femminile

Triplo Fabienne Brunod 10m38 pp (526); Mt 800 Silvia Pandolfini 2’46”20 (469). Classifica società 37a 995 (2)

Atletica Cogne Aosta Maschile

Mt 100 Nicolò Gianchini 11”39 (723), Lorenzo Scali 12”16 pp (542), Mattia Berlier 12”46 (477); Mt 200 Elia Franciscono 23”17 (713), Lorenzo Scali 25”26 pp (485), Luca Nardone 25”36 (475); Mt 400 Elia Franciscono 50”61 (772), Andrea Carrozzino 56”37 (489); Mt 800 Gabriele Saba 2’01”23 (650); Mt 1500 Andrea Gradizzi 4’13”31 (659); Mt 5000 Andrea Gradizzi 16’23”07 (581); 3000 Siepi Younes Daniele Tarhia 10’36”72 (622); 110hs Seyni Faye 15”42 (852); Alto Seyni Faye 1m80 pp (701), Luca Nardone 1m40 (397); Lungo Andrea Aresca 5m66 (611); Triplo Emiliano Vuillermoz 13m66 (740), Andrea Aresca 11m40 pp (493); Peso kg 7,260 Alessandro Casadei 12m06 (680), Philippe Milleret 11m46 (638); Disco kg2 Alessandro Casadei 39m17 (695); Martello kg 7,260 Laurent Plebs 36m04 pp (562); Giavellotto gr800 Jerome Romano 33m21 (412), Luca Biondi 29m25 (336), Marco Lanteri 24m77 (247); Staffetta 4x100 (Lorenzo Scali, Luca Nardone, Andrea Aresca, Mattia Berlier) 47”08 (666); Staffetta 4x400 (Younes Daniele Tarhia, Gabriele Saba, Andrea Gradizzi, Nicolò Gianchini) 3’36”64 (724). Classifica società 8a posizione 10.389 (15)

Atletica Sandro Calvesi Maschile

Mt100 Maurizio Pascale 11”74 (638), Giuseppe Lasalandra 11”75 (636), Gabriele Rapelli 11”92 (596), Jean Paul Chadel 12”95 (378) Antonio Gemiti 15”57; Mt 200 Riccardo Bagaini 22”75 (763), Maurizio Pascale 23”16 (714), Giuseppe Lasalandra 23”62 (660), Carlo Capirossi 23”97 (621), Gabriele Rapelli 24”02 (615), Gregorio Cisotto 25”79 (433); Mt 400 Nicolò Beneforti 51”06 (748); Mt 800 Mattia Rodà Savoini 1’53”78 (828), Nicolò Beneforti 1’59”84 (682); Mt 1500 Leon Martinet 4’21”50 (580); Mt 5000 Edoardo Russo 18’16”18 (342); 110hs Joao Carlos Pina Barros 15”01 (892); 400hs Joao Carlos Pina Barros 51”18 pp (980); Alto Mathieu Bosonin 1m70 (626); Asta Marco Brunori 3m40 (594); Lungo Mathieu Bosonin 5m79 (638); Triplo Gabriele Moris 10m16 (352); Peso kg 7,260 Michelangelo Bellantoni 9m09 (456); Disco Kg2 Antonino Lo Nano 29m56 (502); Michelangelo Bellantoni 28m82 (486); Martello kg 7,260 Antonino Lo Nano 35m46 (552); Giavellotto gr 800 Marco Brunori 37m51 (491); Staffetta 4x100 (Gregorio Cisotto, Giuseppe Lasalandra, Gabriele Rapelli, Carlo Capirossi) 46”07 (715), (Maurizio Pascale, Leon Martinet, Gabriele Moris, Mathieu Bosonin) 48”10 (617); Staffetta 4x400 (Riccardo Bagaini, Niccolò Benefort, Mattia Rodà Savoini, Joao Carlos Pina Barros) 3’19”91 (900). Classifica società 7a 10.447 (15)

Atletica Pont Donnas Maschile

Mt 100 Francesco Zaffiro 13”02 (365); Mt 800 Diego Yon 2’02”68 pp (618), Niccolò Giovanetto 2’16”98 (344); 3000 Siepi Diego Yon 9’30”42 pp (842), Niccolò Giovanetto 12’03”65 (357); Triplo Federico Cafasso 12m85 pp (653). Classifica Società 30a 2478 (4)