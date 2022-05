Atletica: Gabriele Beltrami quarto agli europei No Stadia Master

Gabriele Beltrami, classe 1974, tesserato per l’APD Pont St Martin, è stato l’unico atleta valdostano protagonista nei Campionati Europei No Stadia della categoria Master che si sono disputati nello scorso weekend a Grosseto. Il valdostano iscritto nella prova de 5km nella sua categoria SM45, si è confrontato con i migliori atleti della specialità e su di un lotto di oltre trenta concorrenti si è classificato al quarto posto correndo la distanza in 15’51”.

Una medaglia di legno di gran prestigio in un lotto costituito da oltre concorrenti trenta effettivi per la sola categoria Master 45. Gabriele Beltrami ha sfiorato le medaglie per una manciata di secondi, solamente 4 dal bronzo, conquistato dal connazionale Diego Papoccia (15’47”), 5 dall’argento centrato dall’iberico Victor Pena Martinez (15’46) e 14secondi dal nuovo campione europeo, l’altro spagnolo Javier Diaz Carretero (15’37”).