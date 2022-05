Atletica: Tre valdostani sl gradino più alto del podio al Crestella di Donnas

Posticipato di una settimana a causa della meteo avversa, nel weekend a cavallo di due mesi, 30 aprile e 1° maggio, il Crestella di Donnas è tornato ad ospitare i campionati regionali individuali di Prove Multiple. Presenti alla due giorni, con condizioni finalmente primaverili, oltre ad una pattuglia di cinque atleti valdostani, tutti tesserati per l’Atletica Sandro Calvesi, hanno dato sostanza all’appuntamento diversi atleti di Piemonte e Liguria in gara per i societari della specialità.

Nell’impegnativa sfida tra compagne di allenamento, il titolo regionale di Eptathlon Allieve è andato a Elisa Lorenzini (Calvesi), che già avanti sabato, al termine delle prime quattro prove del programma, si è confermata domenica, facendo propria la maglia di campionessa regionale 2022, festeggiando tre primati personali, totalizzando 3550 punti; risultato che le ha consentito di inserirsi al quarto posto della classifica assoluta di categoria tra le 18 concorrenti che hanno concluso le sette prove. Questo il dettaglio delle sette gare: 100h 16”79pp, alto 1m50pp, peso 3kg 7m81, mt 200 27”09pp, lungo 4m69, giavellotto gr500 14m51, mt800 2’41”75.

Alle sue spalle, con 2945 punti, seconda valdostana e nona di categoria, ha concluso Cloe Plater (Calvesi) che ha chiuso anche lei migliorando tre primati personali con i seguenti parziali: (100hs 19”01pp, alto 1m44, peso3kg 7m18, mt200 29”63pp, lungo 4m32pp, giavellotto gr500 20m09, mt800 2’49”28).

Terza piazza nella classifica regionale, 13esima di categoria, Sophie Verthuy (Calvesi) che ha collezionato 2621 punti, con tre personali, in virtù dei risultati conseguiti nelle sette singole prove: (100hs 18”95pp, alto 1m50pp, peso3kg 5m30, mt200 30”32, lungo 4m47pp, giavellotto500gr 16m71, mt800 3’11”03).

Nel decathlon Allievi, il titolo valdostano 2022 è andato a Mathieu Bosonin (Calvesi) che ha totalizzato 4370punti, sesto tra i nove iscritti alla due giorni, con tre personali migliorati. Questi i suoi risultati individuali: (mt 100 12”22pp, lungo 5m90 pp, peso5kg 10m02, alto 1m77, mt400 59”81pp, 110hs 18”72, Disco 1,5kg 25m13, Asta 2m00, giavellotto gr700 30m43, mt1500 5’26”60).

Un solo iscritto valdostano anche nel decathlon assoluto, con Maurizio Pascale (Calvesi) che si è messo alla prova nell’impegnativa competizione totalizzando 3926 punti, premiato con il titolo di campione regionale 2022 e il secondo posto della classifica finale. Questi i parziali: (mt100 11”44, lungo 5m52, peso7,260kg 6m23, mt400 52”79, mt110hs 20”86, disco2kg 14m50, asta 2m40, giavellotto800gr 17m96, mt1500 5’02”20).

Di contorno non sono mancate alcune prove per le categorie Ragazzi e Cadetti. Tra le Ragazze Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) ha stampato un’ottima performance sui 60hs con 9”65 che oltre a rappresentare il suo nuovo personale è la migliore prestazione regionale di categoria migliorando il 9”87 di Charlotte Siani (Calvesi) che reggeva dal 2012.

La stessa atleta, classe 2009, in giornata di grazia, si è imposta anche sui mt 1000 con il tempo di 3’44”33; tra i Ragazzi presenza nei soli 60hs dove Joel Pitet (Pont Donnas) ha chiuso in 9”74. Tra le Cadette tre le prove a disposizione con Nicole Dellio (Cogne), migliore tra le valdostane con il personale di 10”58, Matilde Abelli (Cogne) bene nei 300mt migliorandosi fino a 44”68 e Sylvie Vallet (Cogne) prima nei 1000mt con il nuovo primato personale di 3’19”35.

Tra i Cadetti negli 80mt il migliore tra i valdostani è stato Gabriele Cantarella (Pont Donnas) correndo nel personale 10”47, mentre nei 300 a guidare la pattuglia è stato Laurent Cugnach (Calvesi) capace di migliorarsi fino al tempo di 42”86.