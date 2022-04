Atletica: Il valdostano Omar Bouamer al campionato italiano 10mila metri in psita

Nell’impianto di Sanpolino intitolato a Gabre Gabric, sono in programma i Campionati italiani dei 10.000 metri in pista. Ci sono tutti i migliori mezzofondisti nazionali e non mancano le “famose” lepri keniane che garantiranno ritmi costanti e andature elevate per puntare a risultati importanti.

In questo contesto è schierato il 33enne Omar Bouamer cresciuto nella Polisportiva S.Orso Aosta e ora, da tre stagioni, trasferito nel club toscano del GP Parco Alpi Apuane.

L’infermiere aostano ha un prestigioso obiettivo, provare a migliorare l’ottavo posto ottenuto nella stessa prova tricolore del 2019, a Monselice in provincia di Padova che, oltre al piazzamento di assoluto prestigio, in un contesto fatto di professionisti, gli garantì il personale sulla distanza con 29’48”39.

La tattica indicata dal suo storico tecnico, Moreno Gradizzi, seguirà quelle che sono le caratteristiche del “sultano” valdostano: partenza coperta, di attesa, stando nella pancia del gruppo per centellinare le energie che risulteranno poi fondamentali nella seconda parte della gara dove cercherà di esaltare le sue indubbie qualità con le sue imperiose progressioni che lo hanno fatto conoscere e temere da tanti avversari.