Atletica: Causa maltempo rinviati regionali prove multiple

La riunione iniziata regolarmente, per quanto in compagnia di una pioggerellina leggera, la competizione è stata poi annullata per la precipitazione divenuta poi battente che si è abbattuta sul Crestella di Donnas, pioggia che ha obbligato lo staff dell’Atletica Pont Donnas, in accordo con i tecnici delle società presenti a dichiarare forfait puntando al recupero per il prossimo weekend, quello a cavallo tra la fine di aprile e maggio.

Un centinaio i decatleti e le eptatlete, con cinque presenze per i valdostani, tutti tesserati per l’Atletica Sandro Calvesi. Disputati i 100 metri e il lungo maschile (meno gli Allievi) e i 100hs femminili, prestazioni individuali che risultano comunque valide ai fini delle graduatorie. Disputate invece nella loro totalità le competizioni individuali di contorno.

Nelle prime due prove del decathlon il senior Maurizio Pascale (Calvesi) è stato capace nei 100mt del terzo tempo, tra i 36 partecipanti, con 11”44 (vento +1.0) e il 12esimo piazzamento nel lungo con 5m42 (+2.2); mentre l’Allievo Mathieu Bosonin (Calvesi) ha disputato solo la prima prova, i 100mt, corsi in 12”42 (+1.3) prestazione che gli ha garantito la 29esima posizione della classifica generale.

Nei 100hs Allieve, con le dieci barriere alte 76cm, Elisa Lorenzini (Calvesi) ha corso nel sesto tempo in 17”16, con le compagna Sophie Verthuy (Calvesi) che ha chiuso 14esima in 19”32 e Cloe Plater (Calvesi) 16esima in 19”45.

Venendo alle prove di contorno, tutte di corsa, nella prova dei 150mt l’allievo Francesco Zaffiro (Pont Donnas) ha concluso in 20”48. I Cadetti sono stati protagonisti nella gara degli 80mt dove i migliori dei valdostani sono stati Lucrezia Meloni (Calvesi) con 11”45 e Enea Perfetti (Pont Donnas) con 11”47. Due le gare disputate per la categoria Ragazzi, i 60 ed i 150 metri che hanno visto imporsi in entrambe le prove Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) con 8”98 e 22”17 ed il compagno di club Joel Pitet (Pont Donnas) con 8”66, nuovo primato personale e 21”42 sulla distanza lunga.