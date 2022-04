ETC "Experience Trail Courmayeur" in programma martedì 23 agosto

Grande appuntamento in Valle d'Aosta nella prossima stagione estiva, con la ETC "Experience Trail Courmayeur" il 23 agosto.

"Avevamo un vero desiderio di offrire questa nuova distanza che si rivolge a tutti, sia che si tratti di corridori esperti, amatoriali, famiglie o volontari. Questo formato più breve permette di avere un assaggio del trail running prima di mettersi alla prova su una distanza più lunga. La ETC è una corsa per tutti, che vuole essere festosa e popolare. Stiamo facendo tutto il possibile per far sì che questa gara offra un’esperienza emozionante ai corridori, agli accompagnatori e agli addetti ai lavori", spiega Isabelle Viseux-Poletti, direttore dell'UTMB® Mont-Blanc.

Con un percorso di 15 km e 1300 metri di dislivello positivo intorno a Courmayeur, la ETC offrirà una sfida sportiva e un assaggio delle gioie della competizione proprio nel mezzo della settimana dell'UTMB® Mont-Blanc. Il percorso si snoda attraverso gli alpeggi di Tirecorne e La Suche, due magnifici balconi naturali che immergeranno i corridori nella contemplazione della catena del Monte Bianco. Attraverso foreste di abeti e larici, i partecipanti potranno godere di un'incredibile esperienza visiva. I vincitori dovrebbero completare il percorso in 1h30, mentre il tempo massimo per raggiungere la meta è di 4 ore . Tutti potranno gustare una meritata pizza al traguardo.

La ETC si svolgerà nel cuore della Valle d'Aosta, con partenza e arrivo nella cittadina di Courmayeur, che ora ospita quattro partenze: la TDS® martedì 23 agosto a mezzanotte, la YCC martedì 23 agosto alle 11h, la ETC martedì 23 agosto alle 14h e la CCC® venerdì 26 agosto alle 9h. Le iscrizioni alla ETC sono aperta a tutti e non ci sarà sorteggio ma i posti saranno limitati. I partecipanti potranno iscriversi a partire da martedì 19 aprile alle 12:00 (CEST).

Nel 2018 è nata la MCC, una gara di 40 km aperta ai corridori locali e ai volontari. Il successo è stato tale che 4 anni più tardi il team organizzatore ha deciso di lanciare un nuovo formato che è altrettanto affascinante e popolare. La ETC, acronimo di Experience Trail Courmayeur, una nuova gara di 15 km con 1300 m di dislivello positivo, si aggiunge così all'offerta di esperienza sportiva dell'UTMB® Mont-Blanc.