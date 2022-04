Nel pomeriggio di Pasqua, mentre molti valdostani si stavano gustando la fine del pranzo di Pasqua, Henri Blanc chiudeva in 1 ora e ventinove minuti la mezza maratona di Annecy; tempo che l'ha consacrato miglior corridore italiano della manifestazione.

Henri Blanc è un giovane ingegnere, corre saltuariamente e ha come sogno correre la maratona di New York in 3 ore e trenta.