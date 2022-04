Monte Zerbion Skyrace e Vertical: aperte le iscrizioni fino al 30 aprile

Bruno Brunod, Dennis Brunod e Jean Pellissier tante volte si sono allenati sul Monte Zerbion e sugli stessi sentieri che tra meno di un mese ospiteranno la prima edizione di un evento dedicato a chi ama correre in montagna. Il 14 maggio ci saranno gare di tutti i generi, per i grandi campioni e per i più piccoli. Una vera festa dello skyrunning, fortemente voluta dai tre testimonial e dal Comune di Châtillon, che da subito ha sposato il progetto a firma di Montagnesprit.

Un sabato di metà maggio ricchissimo di prove: due skyrace, altrettanti vertical, un percorso enogastronomico e due riservati ai bambini. La gara regina sarà la MZS di 22 chilometri, con 2.200 metri di dislivello positivo e altrettanti in negativo. Una salita e discesa che varrà anche per il Mountain Trail Trophy, classifica di combinata abbinata alla EDF Pierra Menta prevista in Francia i primi di luglio. Gli appassionati di questa tipologia di gare potranno scegliere anche una prova più corta (18 chilometri - 1.500 metri dislivello positivo e negativo), oppure optare per uno dei due vertical. Uno avrà uno sviluppo di 9.5 chilometri (2.200 metri di dislivello positivo), l’altro di 5.5 chilometri (850 metri di dislivello positivo). Di fatto ricalcherà lo stesso percorso delle due prove skyrace, ma con l’arrivo posto in cima al Monte Zerbion.

Chi non ama il cronometro potrà invece passeggiare sul percorso enogastronomico: 1.150 metri di dislivello positivo dalla piazza di Châtillon fino alla baita di Tsesallet. In mezzo una serie di ristori a base di prodotti tipici valdostani. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con il Baby Trail. Due i percorsi, uno di circa 500 metri per gli under 8, l’altro su doppia distanza per gli under 11.

Le iscrizioni sono aperte sul sito internet di Wedosport e chiuderanno alle ore 20 del 30 aprile. Restano dunque poco meno di due settimane per assicurarsi un pettorale ed essere presenti alla prima edizione di Monte Zerbion Skyrace e Vertical. Sul sito internet montezerbionskyrace.com sono già presenti tutte le informazioni, il programma, il regolamento, i percorsi e le modalità per iscriversi.