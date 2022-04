Il PDHAE della nuova era Erbetta in panchina parte con un match tutto in salita. I valdostani saranno impegnati giovedì pomeriggio (calcio d'inizio ore 15) in quel di Novara, contro la capolista del girone.

A dirigere la sfida tra novaresi e rossoblu sarà Gianluca Renzi di Pesaro. L'arbitro sarà coadiuvato da Manuel Giorgetti di Vasto e da Domenico Lombardi di Chieti.

All'andata la sfida tra Novara e PDHAE terminò con un rocambolesco 2-2.