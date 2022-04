Area Danza Aosta ospite al Galà Primavera di Broni

L'a.s.d Area Danza Aosta è stata ospite con le coreografie di Marinella Gloriati sul palcoscenico del teatro Carbonetti di Broni per il Galà dedicato alla danza “Primavera a Teatro”.

Sono state quattro le giovani danzatrici ad esibirsi durante la serata gremita di un folto pubblico che ha accolto con grandi applausi le coreografie di Marinella Gloriati interpretate dalle giovani danzatrici aostane. Ad aprire il Galà sono state Emma Bidoia di 10 anni, Benedetta Di Pinto 11 anni, Viola Mistretta 11 anni e Marina Valerioti 10 anni con “Piccole Amiche”.

Successivamente ad emozionare la platea è stata Marina Valerioti con l’assolo di danza contemporanea dal titolo “Quasi Azzurro”.

A conclusione dello spettacolo la direzione ha voluto premiare la partecipazione delle allieve della scuola aostana con la consegna di ben quattro borse di studio, “7° Concorso Nazionale Danza in Broni”, “Concorso Nazionale Danza in Villa”, “Let’s Dance in Easter”, “Rdm Dance”. Con queste esibizioni le allieve della scuola aostana avevano precedentemente ottenuto i primi premi e Premio al Talento per Marina Valerioti durante la partecipazione al concorso nazionale “Ballo per Me” a Stradella.

Frutto dell’intenso lavoro svolto negli ultimi mesi, le due coreografie sono l’espressione delle capacità artistiche maturate nel tempo e contemporaneamente rappresentano il banco di prova che permetterà loro di confrontarsi ai massimi livelli con concorrenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, per i prossimi concorsi nazionali ed internazionali.

Ad accompagnare le piccole danzatrici in questa esperienza sono state Marinella Gloriati coadiuvata da Carola Sicheri ballerina solista della compagnia internazionale Dresden Frankfurt Dance Company Jacopo Godani “L’insieme di tutti questi impegni – affermano le insegnanti – permetterà loro di affinare ed accrescere le proprie esperienze artistiche”.