Atletica: Carlotta Giovanetto svetta nel gelo del Crestella

Disputata sabato al Crestella la seconda tappa del Grand Prix Giovanile – Automontblanc Concessionaria Citroen OpelSecondo impegno del Grand Prix Giovanile aperto alle categorie Ragazzi e Cadetti, supportato da Automontblanc Concessionaria Citroen – Opel si è tenuto sabato al Crestella di Donnas. Al contrario del primo appuntamento, la riunione del sabato è stata dedicata ai più grandi, mentre gli Esordienti saranno protagonisti domenica pomeriggio. Ancora temperature rigide, oltre ad un vento teso, contrario al rettilineo di arrivo, con folate a 10metri al secondo, hanno messo duramente alla prova i partecipanti.

Nel Tetrathlon Ragazze/i, quattro le prove in programma tra 60hs, 300mt, Alto e Peso (kg2).

In campo femminile, Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) confermandosi la migliore così come nel primo appuntamento si è guadagnata largamente la vetta della classifica, imponendosi nelle quattro prove e migliorando tre personali, collezionando 2791 punti, raccolti in virtù dei seguenti risultati: 10”66 sui 60hs, 48”02 (PB) sui 300mt, 1m32 (PB) nell’Alto e 8m80 (PB) nel getto del peso (2kg). Sale dalla terza piazza di domenica scorsa Amelie Tognonato (Cogne) che ha totalizzato 2301 punti con queste prestazioni: 11”50 sui 60hs, 50”52 (PB) sui 300mt, 1m23 nell’Alto e 6m82 (PB) nel getto del peso.

2043 sono invece stati i punti che hanno garantito a Vittoria Ramella Bagneri (Pont Donnas) la terza posizione di categoria: 11”70 (PB) sui 60hs, 55”47 sui 300mt, 1m26 nell’Alto e 6m13 nel lancio della palla.

Tra i maschi, dopo la seconda piazza dell’appuntamento di apertura, la prima piazza è andata a Hervé Plater (Calvesi) con 2028 punti, ottenendo miglioramenti in tutte le prove con 11”35 (PB) sui 60hs, 49”30 (PB) su 300mt, 1m23 (PB) nell’Alto 10m57 (PB) nel peso.

Scala di una posizione, inserendosi al secondo posto Fabio Pallais (Calvesi) che, seppur vincitore con bei miglioramenti in tre delle quattro prove, ha perso per 22 soli punti la prima piazza, in virtù di un concorso del peso sottotono. Alla fine 2006 sono stati i suoi punti, con 10”76 (PB) su 60hs, 46”80 (PB) sui 300mt, 1m32 (PB) nell’Alto e 6m66 nel peso.

La terza posizione è andata a Francesco Brunod (Calvesi) che nel suo tetrathlon ha chiuso con 1648 punti totalizzati a seguito delle seguenti prestazioni: 12”06 sui 60hs, 51”42 sui 300mt, 1m26 nell’Alto e 7m86 nel peso.

Per le Cadette le quattro prove in programma sono state 80hs, 300mt, Lungo e Giavellotto (gr 400). Il miglior punteggio lo ha conseguito Matilde Abelli (Cogne) con 1939 punti.

Dopo la seconda posizione conseguita nel tetrathlon di esordio di domenica scorsa, sabato la 13enne ha collezionato le seguenti performances: 14”88 sugli 80hs, 47”08 sui 300mt, 4m55 (PB) nel Lungo e 9m67 nel Giavellotto. La seconda piazza è stata appannaggio di Alice Lingeri (Pont Donnas) con 1765 punti, con 16”74 sugli 80hs, 52”70 sui 300mt, 4m39 (PB) nel Lungo e 20m56 nel Giavellotto. Per soli due punti, la terza piazza è andata a Kirsten Goyet (Cogne), nona nel tetrathlon di domenica scorsa, che ha concluso il suo impegno conquistando 1763 punti che derivano dalle seguenti prestazioni individuali: 15”73 sugli 80hs, 51”23 sui 300mt. 4m15 nel Lungo e 17m04 nel Giavellotto.

In campo Cadetti, dove le prove in programma sono state i 100hs, 300mt, Lungo e Giavellotto (gr 600), con 1612 punti ha confermato la leadership Etienne Mappelli (Cogne) che ha bissato il successo ottenuto nella prima tappa con le seguenti prestazioni: 18”24 sui 100hs, 42”82 sui 300mt, 4m71 nel Lungo e 25m40 nel Giavellotto. Secondo ha concluso il compagno di allenamenti, quarto nella prima tappa, Leonardo Marana (Cogne) che nelle quattro prove ha collezionato 1107 punti che derivano dalle seguenti prove individuali: 19”71 su 100hs, 47”55 sui 300mt, 4m83 (PB) nel Lungo e 19m67 nel Giavellotto.

Scala di una posizione rispetto al precedente impegno Laurent Cugnach (Calvesi) che ha occupato il terzo gradino del podio con 1031 punti ottenuti a seguito delle seguenti prove individuali: 19”81 sui 100hs, 43”68 (PB) su 300mt, 4m56 (PB) nel Lungo e 11m87 nel Giavellotto.Spazio anche per le categorie assolute, dove i numeri sono stati limitati in virtù dei concomitanti campionati regionali assoluti di staffetta disputati in Piemonte.

La prova di velocità, gli 80mt, corsi con un vento contro di -3.9 ha visto nella prova femminile imporsi l’Allieva di casa Francesca Bastrentaz (Pont Donnas) con il tempo di 11”43, mentre tra i maschi il compagno di casacca Francesco Zaffiro (Pont Donnas) ha chiuso al secondo posto, primo tra i valdostani, con 11”40. Ancora Francesca Bastrentaz (Pont Donnas) si è impegnata nel lungo dove ha dovuto gestire l’impetuoso vento (+9.9) atterrando a 4m93.

Nel concorso maschile 5m56 ha concluso Federico Cafasso (vento +5.6). Spazio anche per il getto del Peso dove con la sfera dei 3kg l’Allieva Marta Ratto (Pont Donnas) ha ottenuto 6m52 e in campo assoluto con l’attrezzo da 4kg la Junior Alessia Juglair (Pont Donnas) ha fatto registrare tra le sei prove una migliore prestazione a 7m09.

TUTTI I RISULTATI