Atletica:Prima tappa del Grand Prix Giovanile

Dopo gli Esordienti di sabato, domenica è stata la volta della prima delle quattro accoppiate che compongono il Grand Prix Giovanile aperto alle categorie Ragazzi e Cadetti, che per questa stagione è affiancato al marchio Automontblanc Concessionaria Citroen – Opel.

Oltre un centinaio sono stati gli atleti che, accompagnati da temperature decisamente rigide, sono risultati protagonisti di questa seconda riunione che, oltre alle prestazioni delle categorie giovanili ha potuto proporre quattro gare aperte agli assoluti.

Nel Tetrathlon Ragazze/i, quattro le prove in programma tra 60mt, 600mt, Lungo e Vortex. In campo femminile la migliore è stata Carlotta Giovanetto (Pont Donnas) che ha collezionato 2431 punti, raccolti in virtù dei seguenti risultati: 8”66 sui 60mt, 1’57”12 sui 600mt, 4m33 (PB) nel Lungo e 22m32 nel Vortex.

Staccata di una cinquantina di punti, in seconda posizione ha concluso la compagna di club Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) che ha chiuso con 2384 punti, migliorando il proprio personale (prec 2235) con i seguenti parziali: 8”78 (PB) sui 60mt, 1’56”50 sui 600mt, 3m94 nel Lungo e 25m37 (PB) nel Vortex.

La terza piazza, tra le oltre venti partecipanti, è andata a Amelie Tognonato (Cogne) che ha totalizzato 2220 punti con queste prestazioni: 8”99 (PB) sui 60mt, 2’04”59 sui 600mt, 4m32 (PB) nel Lungo e 22m03 nel Vortex.

Tra i maschi la palma del migliore è andata a Fabio Pallais (Calvesi) che ha vinto con 1947 punti (8”85 (PB) sui 60mt, 1’45”11 (PB) sui 600mt, 4m12 nel lungo e 26m53 (PB) nel vortex).

In seconda posizione ha concluso Hervé Plater (Calvesi) con 1864 punti, migliorando il primato personale (9”17 (PB) su 60mt, 1’57”64 (PB) sui 600mt, 4m08 (PB) nel lungo, 46m37 (PB) nel vortex. La terza posizione è andata a Filippo Lingeri (Pont Donnas) con 1778 punti (8”67 sui 60mt, 2’04”22 sui 600mt, 4m46 nel lungo, 34m63 nel vortex).

Tra i Cadetti/e le quattro prove in programma sono state 80mt, 600mt, Alto e Peso.

Al femminile il miglior punteggio lo ha conseguito Martina Milani (Cogne) con 2205 punti, nuovo primato personale (11”60 (PB) sugli 80mt, 1’47”68 (PB) sui 600mt, 1m38 alto, 6m35 peso). La seconda piazza è stata appannaggio di Matilde Abelli (Cogne) con 2153 punti (10”70 sugli 80mt, 1’56”39 su 600mt, 1m41 (PB) alto, 5m15 peso).

Lucrezia Meloni (Calvesi) si è invece appropriata della terza posizione con 1766 punti (11”3 sugli 80mt, 1’50”68 (PB) sui 600mt, 1m14 alto, 4m27 peso).

In campo Cadetti, con 1573 punti, ha fatto sua la vittoria Etienne Mappelli (Cogne) (11”08 sugli 80mt, 1’37”37 sui 600mt, 1m35 alto, 7m91 peso). Secondo ha concluso Laurent Cugnach (Calvesi) con 1504 punti (11”05 sugli 80mt, 1’40”77 (PB) sui 600mt, 1m44 (PB) alto, 7m07 peso).

Terzo miglior risultato lo ha ottenuto Gabriele Cantarella (Pont Donnas) che ha concluso le quattro prove con 1304 punti (10”58 sugli 80mt, 1’49”93 sui 600mt, 1m32 alto, 7m14 peso).

Per le categorie assolute, la prova di velocità è stata prevista sulla distanza delle 100yards, 91,44 metri. In campo femminile, con un vento a +2,8, ad imporsi nettamente è stata l’allieva del primo anno (classe 2006) Elisa Lorenzini (Calvesi) che ha corso in 11”51. Più serrata la sfida al maschile dove ad imporsi, con vento ancora più teso sulla schiena degli sprinter (+3.5) è stato Gabriele Adorni (Calvesi) con 10”22 davanti a Elia Franciscono (Cogne) che ha chiuso in 10”33.

Nella prova di mezzofondo, sulla distanza dei 1000 metri, autorevole vittoria di Corinne Beltrami (Calvesi) che ha coperto i due giri e mezzo in 3’17”85, mentre al maschile a conquistare il successo è stato Andrea Gradizzi (Cogne) che ha concluso in 2’39”89.

La prova di lancio in programma è stata quella del lancio del disco dove unico valdostano è stato Alessandro Casadei (Cogne) che ha scagliato l’attrezzo da 2kg a 43m35, misura che migliora largamente il primato personale di 37m97.

In campo femminile, con lo stesso attrezzo, ma da 1kg, la migliore tra le valdostane è stata la Junior Alessia Juglair (Pont Donnas) che ha ottenuto la prestazione di 22m28, davanti all’Allieva Martina Raso (Cogne) che ha lanciato a 20m64, misura che rappresenta il suo primato personale.

Combattuta sfida nel triplo femminile, con ben nove valdostane in gara, dove al termine dei sei salti ad imporsi è stata la junior Fabienne Brunod (Pont Donnas) con 10m26, che migliora il suo precedente personale (prec 10m17).

Anche dal triplo maschile giunge un valido miglioramento, ottenuto dall’Allievo Federico Cafasso, che si è imposto con la misura di 12m60, andando a migliorarsi nettamente (prec. 11m73).

LE CLASSIFICHE