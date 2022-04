Atletica: gli Esordienti inaugurano la stagione su pista

Nonostante una giornata per niente primaverile, una cinquantina di giovanissimi della categoria Esordienti si sono ritrovati sabato pomeriggio al Crestella di Donnas non mancando all’appuntamento con la prima delle quattro tappe del Grand Prix Giovanile che per questa stagione è affiancato al marchio Automontblanc Concessionaria Citroen – Opel.

Le tre prove che hanno affrontato, come prassi, sono organizzate in forma giocosa e non hanno velleità di tipo agonistico. Si tratta di appuntamenti dove i protagonisti iniziano ad avvicinarsi alle tante specialità dell’atletica, occasione per socializzare e incontrarsi con altri pari età.

Tra i protagonisti anche alcuni ragazzini ucraini che hanno iniziato il loro percorso di acclimatamento alla Valle d’Aosta partecipando a un’attività che punta a farli sentire benvenuti per provare, se non a dimenticare, ad allontanare dalla mente le brutture della guerra.

Gli Esordienti 5 e 8 hanno affrontato le prove dei 40 e 300 metri e il lancio del Vortex; gli Esordienti 10 sono stati protagonisti delle prove di corsa dei 50 e 300 metri con le ragazze impegnate nella prova del salto in lungo ed i ragazzi nel concorso del salto in alto.

Per quanto impostata con i crismi della prova giocosa, per avviare un percorso verso quelli che saranno i futuri impegni degli anni futuri, è stata predisposta una classifica di categoria con il fine di abituare i giovani ad accettare l’idea di un ordine di merito, fondante per ogni attività sportiva.

Riportiamo quindi i vincitori del triathlon delle tre categorie. Tra gli Esordienti 5 al femminile la prima piazza è andata a Maelle Dunoyer (Calvesi), mentre in campo maschile a guidare la classifica è stato Matteo Grivel (St-Christophe). Tra gli Esordienti 8 a guidare il triathlon femminile è stata Matilda Riboni (St-Christophe), mentre al maschile il più performante è stato Emanuele Turino (Pont Donnas). Tra gli Esordienti 10, Greta Giachino (St-Christophe) si è inserita al primo posto tra le ragazze, mentre al maschile la palma del migliore nelle tre prove è andata ad Alessandro Bertucci (Pont Donnas).

Il link ai risultati completi: https://www.fidal.it/risultati/2022/REG28042/Risultat.htm