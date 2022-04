Atletica: Dopo una stagione indoor penalizzata dalla pandemia riparte l’attività agonistica all’aperto

In attesa degli interventi che porteranno alla riqualificazione del Campo Tesolin di Aosta, che attualmente evidenzia i suoi oramai certificati limiti, la stagione all’aperto dell’atletica valdostana su pista, così come d'altronde quella dello scorso anno, risulta concentrata verso l’impianto di fondo valle, il Crestella di Donnas.

Tredici gli appuntamenti in calendario e di questi dodici sono organizzati in bassa valle ed una è prevista a Saint-Christophe con l’abituale meeting di mezzofondo, giunto alla sua 28esima edizione, in programma il prossimo 21 luglio.

Oltre all’attività istituzionale sono previste due riunioni di livello, il 1° maggio festeggia la sua 16esima edizione il meeting nazionale “Sandro Calvesi Sprint & Hurdles”; il 2 luglio è invece prevista la prima tappa della seconda edizione del circuito nazionale High Speed League; manifestazioni entrambe previste al Crestella di Donnas.

Il Comitato Fidal Valle d’Aosta ha strutturato un calendario che prende avvio a partire dal primo weekend di aprile, nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3, chiaramente al Crestella, con il primo appuntamento del riproposto Grand Prix Giovanile che torna associato ad un partner commerciale, la CONCESSIONARIA CITROEN – AUTOMONTBLANC, che supporterà il circuito con premi e gadget.

Bosonin 100hs Cadetti (Foto Pier Camarda)

Si tratta di un circuito composto di quattro tappe, che si sviluppa nell’arco dei mesi di aprile e maggio, e prevede una giornata, in esclusiva, dedicata ai più piccoli atleti, quelli della categoria Esordienti e una rivolta a Ragazzi e Cadetti; quattro fine settimana pieni, così articolati: Sabato 2 (Esordienti), Domenica 3 aprile (Ragazzi/Cadetti); Sabato 9 (Ragazzi/Cadetti), Domenica 10 aprile (Esordienti); Sabato 21 (Esordienti), Domenica 22 maggio (Ragazzi/Cadetti); Sabato 28 (Esordienti), Domenica 29 maggio (Ragazzi/Cadetti).

Per il primo appuntamento, quello di questo fine settimana questo il programma delle gare:

Sabato 2 aprile, a partire dalle 15,30, protagonisti sono gli Esordienti con un triathlon sia per la fascia 5 e 8 (40mt MF, Vortex MF, 300mt MF) che per la fascia 10 (50mt MF, Lungo F, Alto M, 300mt MF). Domenica 3 aprile, a partire dalle ore 15:00 in campo saranno impegnati Ragazzi e Cadetti in gara su quattro prove.

La riunione di domenica prevede, a corollario, un programma di quattro gare per le categorie assolute, sia femminili che maschili: 100Yards, 1000mt, Triplo e Disco.