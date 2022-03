Calcio: Corso formazione arbitri di calcio PGS

E’ un’iniziativa che si colloca nell’ambito delle attività formative del Comitato Regionale P.G.S. della Valle d’Aosta e sarà seguita da altre iniziative analoghe rivolte al mondo delle associazioni e degli enti del terzo settore.

Il corso è gratuito per i tesserati delle P.G.S. per la stagione 2021-2022 (sia tramite associazione o come tesseramento individuale), si svolgerà in modalità online con otto lezioni serali di due ore nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì. Al termine del corso, i partecipanti saranno abilitati a dirigere gare di calcio ad 11, riceveranno il kit di arbitraggio delle P.G.S. e saranno inclusi nell’albo nazionale degli arbitri di calcio ad 11 delle P.G.S..

Il corso è finalizzato alla formazione di arbitri di calcio ad 11 sul territorio regionale della Valle d’Aosta, in vista dell’organizzazione di manifestazioni sportive, quali il Campionato Amatoriale over 40 di Calcio ad 11, che è stato rinviato al 2022 a causa della pandemia per il Covid-19. Per informazioni e per ricevere una copia del calendario del corso è possibile contattare il Comitato Regionale P.G.S. al seguente riferimento: pgsaosta@pgsitalia.org.