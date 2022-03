Atletica: Laura Segor e Silvia Gradizzi festeggiano

Ancora tricolore a squadre per il team femminile della Pro Patria Milano che, così come il 2021 fa suo il titolo italiano assoluto a staffetta di cross, e in questa occasione ha potuto contare sul contributo delle valdostane Silvia Gradizzi e Laura Segor.

Silvia si conferma dopo la vittoria ottenuta l’anno passato a Campi Bisenzio, mentre Laura, nuova entrata nel quartetto, festeggia il suo primo titolo assoluto.

A Trieste, nella prima giornata della Festa del Cross, sui prati dell’aerocampo di Prosecco e del campo Ervatti di Sgonico, i colori valdostani possono festeggiare due proprie atlete che hanno fornito il loro importante contributo nella formazione femminile assoluta del Cus Pro Patria Milano.

Nella prova a squadre della 4x2km al lancio per le neo campionesse italiane è andata Matilde Bonacina che ha poi passato il testimone a Laura Segor, classe2003, in prestito quest’anno dalla S. Orso al club meneghino. Il secondo cambio, tutto valdostano, ha visto Laura lanciare Silvia Gradizzi, compagna di allenamenti e di un anno più grande (2002) che ha avuto la responsabilità di recuperare terreno e mettere la capitana Nicole Svetlana Reina, classe 1997, (originaria dell’Ucraina orientale e giunta in adozione in Italia all’età di 5 anni), nella condizione migliore per operare il suo recupero.

L’ultima frazionista, partita per i suoi 2 km, ha finalizzato al meglio il prezioso lavoro di squadra, lanciando il “guanto di sfida” alla quarta staffettista della Quercia Trentingrana Linda Palumbo, leader all’ultimo cambio, e superata proprio nella volata finale; per un successo che ha consegnato al club meneghino la sesta vittoria nelle otto edizioni che hanno assegnato il titolo nazionale.

In seconda posizione, staccate di 3 secondi (28’44”) si è attestato il quartetto della QuerciaTrentingrana (Giulia Tonolli, Valeria Minati, Arianna D’Alberto, Linda Palumbo), mentre più staccate, sul terzo gradino del podio, non in corsa per il successo (29’21”), si sono inserite le ragazze dell’Atletica Stronese (Costanza Antoniotti, Anastasa Zucco, Arianna Reniero, Ludovica Megna)Tanto di rossonero in questo successo del Cus Pro Patria Milano femminile con due atlete seguite dal tecnico, anch’esso valdostano, Moreno Gradizzi