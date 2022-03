Atletica: Tanti gli atleti valdostani attesi alla Festa del Cross di Trieste

E’ in programma nel weekend del 12 e 13 marzo la Festa del Cross di Trieste, appuntamento dove saranno assegnate le maglie tricolori della corsa campestre; in questo contesto di livello assoluto non mancano gli atleti valdostani, sia dei club di casa che tesserati per i sodalizi di fuori regione, con alcune individualità che hanno i numeri per mettersi in mostra sia a livello individuale che di squadra.



Il percorso, allestito presso il campo Ervatti di Sgonico e l’aerocampo di Prosecco, risulta certamente impegnativo, con partenza in leggera salita, a questo si aggiunge la variabile che potrebbe complicare l’impegno di tutti, ovvero la possibile presenza della bora, il vento freddo e a volte caratterizzato da importanti raffiche classiche proprio del capoluogo di regione friulano.



In palio ci sono i titoli nazionali individuali e a staffetta oltre al tricolore per regioni riservato alla categoria Cadetti dove il fiduciario tecnico regionale del Comitato Fidal Vall d’Aosta ha selezionato dieci effettivi per la rappresentativa Valle d’Aosta: Claire Frutaz (S.Orso), Martina Milani (Cogne), Martina Trentin (S.Orso), Sara D’Aprile (Calvesi), Lucrezia Meloni (Calvesi); Riccardo Chiolerio (APD Pont St Martin), Matteo Maniezzo (Cogne), Etienne Mapelli (Cogne), Laurent Cugnach (Calvesi), Jacopo China Bino (Calvesi). Questi ragazzi, delle annate 2007 e 2008, sono i più giovani protagonisti della kermesse e saranno impegnati nella mattina di domenica 13 marzo, così come tutti i protagonisti della gare individuali. Sabato pomeriggio saranno invece sul campo le prove di staffetta.

CONTINUA DOPO FOTO





Per i club valdostani sono questi gli atleti attesi:



Atletica Cogne Aosta (15): 10km Assoluti Uomini: Alessandro Benati, Andrea Gradizzi, Younes Tarhia, Jean Pierre Vallet. 8km Junior Uomini: Andrea Aresca, Luca Nardone, Laurent Plebs, Lorenzo Scali; 5km Allievi: Mattia Berlier, Andrea Carrozzino, Marco Lanteri, Gabriele Saba; 4km Allieve: Emma Casarotto, Giorgia Romeo, Sophie Vallet.



Atletica Pont Donnas (1): 8km Juniores Uomini: Diego Yon.



Atletica Sandro Calvesi (3): 8km Assoluto Donne: Francesca Canepa, Roberta Cuneaz, Sofia Sergi.



Polisportiva Sant’Orso Aosta (4): 10km Assoluti Uomini: Yusuf Ahmed, Giuseppe D’Aprile, Andrea Gorret, Giorgio Ioppolo.



APD Pont St Martin (1): 10km Assoluti Uomini: Gabriele Beltrami.



A questi si aggiungono alcuni valdostani tesserati per club di fuori regione. Cus Pro Patria Milano: Cross Corto Assoluto Donne: Silvia Gradizzi; 6km Juniores Donne: Laura Segor; 10km Assoluti Uomini: René Cuneaz; GP Parco Alpi Apuane: 10km Assoluti Uomini: Omar Bouamer, Lorenzo Brunier. Sisport Torino: 6km Junior Donne: Axelle Vicari La Festa del Cross di Trieste sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD il 13 marzo dalle 10.45 alle 12.15; le altre gare della domenica saranno in diretta streaming su atletica.tv