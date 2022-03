Calcio: Serie D, Chieri-Bra 0-0

Chieri-Bra, uno dei derby piemontesi del girone A, si è concluso con il punteggio di 0-0. Un pareggio esterno sicuramente importante per i giallorossi che, salendo a 39 punti in classifica, si avvicinano "ad ampie falcate" alla quota per la salvezza matematica (con i play-off, in questo momento, a sole 2 lunghezze). Allo stadio "De Paoli", ieri pomeriggio, oltre alla traversa colpita da Zakaria Daqoune nel corso della prima frazione, il Bra ha sfiorato la marcatura (nel corso dell'incontro) con un colpo di testa di Tuzza, un tiro ravvicinato di Pavesi e un guizzo di Bongiovanni.

Nel primo tempo, Edo è bravo a respingere (in uscita bassa) una conclusione di Manuel Pavesi. Poco prima della mezz'ora, Tunno fa la sua sfera dopo una girata di Foglia. Al 32' il Bra è sfortunato: bordata dalla distanza di Daqoune e pallone che si stampa sulla traversa! 0-0 all'intervallo. Il Chieri ci prova con Conrotto in apertura di ripresa, ma la sfera non trova la porta cuneese. Il Bra alza il ritmo, la contesa si gioca a viso aperto ma non arriva la stoccata vincente.







Domenica 13 marzo (ore 14,30) all'Attilio Bravi, il Bra ospiterà l'Imperia.