SI E' SPENTO IL BOMBER

Roberto Gambero valdostano di Verres a 69 anni è mancato dopo un periodo di degenza presso il Parini di Aosta. Non ce l'ha fatta, ha dovuto arrendersi, lui che ha lottato contro mille avversari, eroe di un calcio romanticamente guerriero che ormai non c'è più.

Tempratosi da ragazzo lontano da casa, a Salerno, lui di Verres a far calcio col compagno di avventura Bobo Pernettaz, ritornarono in Valle, al Puchoz, per vestire i colori rossoneri.

Il suo talento naturale era un valore aggiunto alla bontà degli altri compagni di squadra. Fu protagonista, da attaccante di razza, nei campionati vincenti del 1975 e del 1977 per portare l' Aosta in serie D fra i Semiprofessionisti.

Era bravo, lo cercava il Pisa di serie A del patron Romeo Anconetani, ma fratture maligne alla gamba ne tarparono un volo più alto. Quello che meritava.

Scese a Ivrea e con gli arancioni lottò e festeggiò il ritorno in D col suo amico Nunzio Santoro allenatore. Ma al Pistoni le sue giocate vincenti terminarono per un'altro attentato alle gambe. Roberto ha sfiorato il paradiso terreno del calcio d' elite, e adesso, purtroppo, ha trovato quello dove noi comunque lo pensiamo sereno. Vola alto Robi, i tuoi compagni di campo e di vita.