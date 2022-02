Atletica: Marchiando in pista a guidare i valdostani nei Campionati italiani assoluti indoor

Con la nuova divisa dei Carabinieri Eleonora Marchiando l’olimpica di Tokyo è tra le star dei Campionati italiani assoluti indoor che si tengono in questo weekend nell’impianto marchigiano di Ancona. La 24enne aostana, in una formula nuova e ridotta nei numeri rispetto al passato, sarà ai blocchi di partenza nella gara dei 400 metri piani, gara che lo scorso anno le garantì, con 53”41, una pesante medaglia di bronzo e fu il trampolino che la proiettò verso una stagione clamorosa che ebbe il suo apice con l’esperienza sotto di cinque cerchi.



In una stagione, questa del 2022, intensissima, che propone dal 18 marzo i mondiali indoor a Belgrado per poi proseguire, a inizio agosto, con i Mondiali a Eugene e poi a metà dello stesso mese gli Europei di Monaco; i nazionali in sala sono una tappa importante per cogliere la condizione e confrontarsi con le avversarie di sempre. Nella gara del doppio giro di pista, il primo impegno, quello delle batterie, è in programma alle 16 di sabato 26 febbraio, per andare in caccia di uno dei sei posti validi per accedere alla finale in programma domenica alle 15:55.

CONTINUA DOPO FOTO





Assenti la campionessa italiana uscente Rebecca Borga e l’argento 2021 Alice Mangione, della finale 2021 sono confermate Raphaela Lukudo (6a) e Ayomide Folorunso (5a), ma capace in questo 2022 del miglior tempo di iscrizione (53”12. Della sfida sull’anello di Ancona saranno temibili avversarie anche Maya Bruney, accreditata di un veloce 53”19 e Giancarla Trevisan che ha già corso in 53”35. La valdostana, cresciuta in casa Calvesi, canotta che vestirà ancora negli appuntamenti di società, si presenza con il quarto crono di accredito stagionale, in virtù del 53”59 corso lo scorso 12 febbraio a Padova.



Oltre a quella che certamente risulta essere la big tra i valdostani, nella stessa gara, i 400 metri, ma in campo maschile assoluto, ha trovato spazio il 23enne passato in questa stagione al club veneto dell’Atletica Biotekna Jean-Marie Robbin. L’ex calvesino, con il personale in sala di 48”23 ottenuto lo scorso 15 gennaio a Padova si è guadagnato uno dei 14 posti (il suo è il 12esimo tempo) di una gara dall’alto contenuto tecnico dove leader risulta essere Vladimir Aceti (46”85). Anche per lui il primo impegno è previsto per sabato pomeriggio, alle 16:20, per puntare al difficile obiettivo di un posto nella finale a sei (finale domenica 16:05). L’atleta di Valpelline è anche iscritto nella staffetta 4x2 giri, con il suo club, ultima fatica prevista per domenica alle 18:25. Nella stessa gara è anche presente il suo ex quartetto, quello della Calvesi, con il quale conquistò il sesto posto nella passata edizione. Attesi gli ex compagni Maurizio Pascale, Mattia Rodà Savoini, Joao Carlos Pina Barros, Niccolò Beneforti e Riccardo Bagaini, con uno che avrà il ruolo di riserva.



Si è guadagnato uno spazio tra i “grandi” nella prova individuale dei 60hs Gabriele Adorni che, con il crono di 8”26 corso il 23 gennaio a Bergamo, si è guadagnato questa esperienza con il 17esimo tempo tra i 21 iscritti. Per il talento di Quart, classe 2002, la batteria è prevista alle 14:55 (finale 17:40 dello stesso giorno).