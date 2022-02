Atletica: ancora pioggia di medaglie dagli italiani Master indoor e invernali di lanci

Ventisei medaglie conquistate di cui 10 oro, 8 argento e 8 bronzo è il sempre pingue bottino raccolto dagli atleti Master della Atletica Calvesi impegnati ad Ancona nei nazionali individuali su pista indoor e invernali di lanci disputati ad Ancona.



Indomita e gagliarda Maria Luigia Belletti, classe 1934, capace di destreggiarsi in quattro prove di lanci dove ha raccolto altrettanti titoli tricolori, nei concorsi del peso, disco, giavellotto e martello. Un oro in meno, tre, confermando comunque l’imbattibilità in ogni gara a cui ha preso parte, Maria Luisa Finazzi, classe 1944, che dove risultava iscritta non ha abbandonato il gradino più alto del podio, cogliendo i successi nel peso, disco e giavellotto. Non ha raccolto titoli, ma è comunque salita quattro volte sul podio la coscritta e presidente-atleta Liana Calvesi, classe 1944, anche lei in gara nei concorsi di lancio: martellone, giavellotto, disco e martello. Ancora podi al femminile, in totale 16, per le rosse Calvesi, sono giunte da Paola Rosati, classe 1964 che nelle due prove a cui ha preso parte, martello e martellone ha confermato la medaglia di argento. Tutte in sala le medaglie conquistate dalla “cadetta” del gruppo, Chiara Ansaldi, classe 1968, titolo tricolore nell’alto e nel triplo e seconda nei 60hs.





In campo maschile, delle dieci medaglie raccolte, una sola è del “metallo più nobile” conquistata dal lanciatore Emanuele Tortorici, classe 1967, che oltre a 1 oro conquistato nel martello ha completato i podi, con 1 argento nel martellone e 1 bronzo nel peso. Sempre a podio, quattro volte, Alvaro Miorelli, classe 1951, argento nel disco e bronzo nel peso, martello e martellone. Triplo bronzo per Michelangelo Bellantoni, classe 1956, terzo nei tre concorsi a cui ha preso parte: peso, disco e martello.





Risultati dei valdostani



SF85 Maria Luigia Belletti (Atletica Sandro Calvesi) Peso 2kg 1a 5m15, Martello 3kg 1a 9m17, Giavellotto gr400 1a 8m01, Disco kg 0,75 1a 9m16);



SF75 Liana Calvesi (Atletica Sandro Calvesi) Peso 2kg 4a 5m28, Martello 2kg 3a 17m25, Martello Maniglia corta 4kg 2a 6m25, Giavellotto Gr 400 2a 9m81, Disco kg 0,75 2a 12m21;



SF75 Maria Luisa Finazzi (Atletica Sandro Calvesi) Peso 2kg 1a 8m54, Disco kg 0,75 1a 13m66, Giavellotto Gr400 1a 13m98;



SF55 Paola Rosati (Atletica Sandro Calvesi) Martello Kg 3 2a 37m04, Martello Maniglia corta kg 7,26 2a 12m47;



SF50 Chiara Ansaldi (Atletica Sandro Calvesi) Alto 1a 1m50, Triplo 1a 10m50, 60hs 2a 10”47;



SM70 Alvaro Miorelli (Atletica Sandro Calvesi) Peso Kg4 3° 11m23, Disco kg 1 2° 35m22, Martello kg4 3° 31m79, Martello Maniglia corta kg 7,26 3° 14m15;



SM65 Michelangelo Bellantoni (Atletica Sandro Calvesi) Peso kg5 3° 11m55, Disco kg1 3° 35m65, Martello kg5 3° 30m93;



SM60 Vittorio Framarin (Atletica Cogne Aosta) Mt 60 17° 9”86;



SM55 Emanuele Tortorici (Atletica Sandro Calvesi) Peso kg6 3° 11m32, Disco kg1,5 8° 29m74, Martello kg6 1° 42m90, Martello Maniglia corta kg 11,34 2° 14m35;



SM50 Giorgio Dellarole (Atletica Cogne Aosta) Mt 60 21° 8”46.