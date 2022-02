Cross: Jean-Pierre Vallet e Valeria Poli campioni valdostani

Dodici sono state le maglie di campione regionale 2022 di cross distribuite nelle varie categorie. La più vincente è stata la Cogne che ha collezionato cinque successi seguita da APD Pont St Martin con tre e due ciascuna per Pont Donnas e Calvesi. Anche a livello di classifica di società, dove per entrare in graduatoria erano necessari tre tesserati, i verdi della Cogne si sono posti al vertice guadagnando tre dei cinque titoli valdostani assegnati, mentre una vittoria è stata appannaggio della S.Orso ed una alla Calvesi.

Ma veniamo alle varie prove. Ad aprire le danze è stata la prova assoluta maschile, sulla distanza dei 10km di un anello ondulato di 1km che è stato ripetuto per l’occasione dieci volte.

Dopo una gara di attesa, lasciando il pallino all’esperto Gabriele Beltrami (APD Pont St Martin), nell’ultima tornata ha rotto gli indugi Jean-Pierre Vallet (Cogne) che, tra i 31 concorrenti in gara, si è aggiudicato la vittoria in 33’22” staccando lo stesso Beltrami di 9 secondi (33’31”), mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alex Ascenzi (S.Orso) che ha concluso la sua fatica in 34’21”.

Nella classifica di società la prima posizione se la è aggiudicata la Polisportiva S. Orso Aosta che oltre ad Ascenzi ha posizionato Yusuf Ahmed e Giorgio Ioppolo rispettivamente al 4° e 5° posto della classifica finale. Seconda la Cogne che oltre al neo campione regionale ha proposto quale miglior terzetto Alessandro Benati e Andrea Gradizzi, nell’ordine 6° e 8°. Più staccati gli altri club con terzo l’APD Pont St Martin e quarta la Calvesi.

Valeria Poli

Sempre tra gli assoluti al maschile, quattro sono stati i concorrenti in gara nel cross corto sulla distanza di 3km dove il titolo regionale non è sfuggito al più giovane del lotto, il portacolori della Cogne Aosta Younes Tarhia, con podio completato da Gino Cugnach (Calvesi) e Giorgio Courthoud (APD Pont).

Sulla distanza di 8km la prova assoluta femminile, che ha visto la partecipazione di dieci concorrenti e dove il titolo è andato a Valeria Poli (APD Pont St Martin) in 32’01”, davanti a Rodica Sorici 32’16” (CSD Guardia di Finanza Aosta) e Irene Glarey 32’22” (Calvesi) che hanno completato il podio. Il titolo a squadre è andato alla Atletica Sandro Calvesi che ha schierato oltre alla Glarey, Roberta Cuneaz (4a) e Sveva Nobili (8a), staccando il terzetto della Cogne composto da Elisa Vitton Mea (6a), Sara Trevisan (7a) e Valentina Nasso (9a).

Una sola concorrente nel cross corto assoluto donne, con maglia di campionessa regionale Amalia Colabello (APD Pont St Martin). 8 chilometri la distanza dove sono stati anche impegnati i ragazzi delle annate 2003 e 2004 della categoria Juniores dove la vittoria non è sfuggita a Diego Yon 27’43” (Pont Donnas) che ha fatto propria la maglia e la medaglia di campione valdostano.

Il podio è completato da Joseph Phippot (30'35”) e Francesco Yoccoz (31’37”), entrambi dell’APD Pont St Martin. Unica squadra che ha presentato un terzetto, aggiudicandosi il titolo regionale a squadre è stata l’Atletica Cogne che ha proposto Andrea Aresca (4° in 36’08”), Lorenzo Scali (5° in 38’55”) e Luca Nardone (6° in 40’01”).

In campo Juniores, ma al femminile, 6 chilometri li ha coperti la sola Silvia Pandolfini (Pont Donnas) alla quale non è sfuggito il titolo regionale di categoria. Nel Cross Allievi, sui 5km, la palma del migliore è andata a Leon Martinet (Calvesi) che ha coperto i cinque giri del percorso in 17’42”.

Il podio è poi completato da due portacolori della Cogne Aosta, con Gabriele Saba (18’54”) e Andrea Carrozzino (20’27”) che si sono attestati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica individuale di categoria. L’Atletica Cogne ha poi fatto proprio il titolo regionale di club potendo contare oltre che sui due sopracitati atleti anche su Mattia Berlier.

Al femminile, nella categoria Allieve, sui quattro giri, un terzetto al via, tutte con la divisa della Atletica Cogne che si è di conseguenza aggiudicato il titolo a squadre.

A livello individuale il podio è composto da Sophie Vallet (18’15”) che, come il fratello Jean-Pierre si è aggiudicato il titolo regionale, Giorgia Romeo (19’36”) ed Emma Casarotto (20’08”). 14-15enni della categoria Cadetti, oltre che per il titolo individuale si sono sfidati per trovare spazio nella formazione della rappresentativa regionale che parteciperà alla festa del cross nazionale in programma a Trieste il 12 e 13 marzo.

Al maschile, dieci atleti hanno gareggiato sulla distanza dei 3km dove il titolo valdostano è andato a Riccardo Chiorlerio (APD Pont St Martin) vincente in 10’26”, davanti a Etienne Mappelli (Cogne) secondo in 10’45” e Laurent Cugnach (Calvesi) terzo in 10’57”. Al femminile, dove sul tracciato coperto due volte si sono sfidate in nove, serrata la sfida che al termine ha visto la vittoria di Martina Milani (Cogne) 7’37” neo campionessa regionale davanti a Sara D’Aprile (Calvesi) seconda in 7’40” e terza Lucrezia Meloni (Calvesi).

Ultimi a scendere sul campo di gara sono stati una ventina di giovani della categoria Ragazzi, sia al femminile che al maschile, impegnati sulla distanza di 1 chilometro. A vincere il titolo valdostano sono stati Ludovica Bellini 3’28” (Cogne) e Armin Blanc 3’21” (Calvesi). Il podio rosa è completato da Carlotta Giovanetto 3’39” (Pont Donnas) e Amelie Tognonato 3’41” (Cogne); al maschile secondo ha concluso Cristian Pivot 3’25” (Calvesi), terzo Leonardo Casarotto 3’26” (Cogne).

TUTTI I RISULTATI