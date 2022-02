Atletica: Si assegnano i tricolori Master ad Ancona

Si tiene domenica 13 febbraio uno dei due appuntamenti sul territorio regionale del calendario invernale di atletica. In trasferta, da giovedì 10 a domenica 13 febbraio sono invece impegnati i Master, attesi ad Ancona per i campionati italiani su pista e tricolori di lanci invernali.

REGIONALI DI CROSS Orfani dell’impianto indoor di Aosta, l’attività invernale valdostana è circoscritta a due soli appuntamenti agonistici, entrambi di corsa campestre.

Domenica mattina, a partire dalle ore 11 presso l’area verde Abbé Henry (di fronte al campo Tesolin), sono in programma i campionati regionali individuali e di società di corsa campestre. Protagonisti dai giovanissimi della categoria Ragazzi (12-13 anni) impegnati sulla distanza di 1km, ai Cadetti (14-15 anni) su 2km al femminile e 3km al maschile, prova questa di selezione per la rappresentativa regionale.

Gli Allievi (16-17 anni) saranno in gara sui 4km al femminile e 5km al maschile, mentre gli Juniores (18-19 anni) si daranno battaglia sui 6km per le donne e 8km per gli uomini.

Due opzioni di gara per la categoria Assoluta, il cross corto sulla distanza dei 3km, per entrambi i generi, mentre il cross lungo è previsto sugli 8km al femminile ed i 10km al maschile. Al fine di garantire le temperature più miti per i più piccoli, i primi a competere saranno i grandi, sulla linea di partenza alle ore 11:00, a seguire gli altri con l’ultimo start previsto per le 13:15 con i giovani della categoria Ragazzi.

ITALIANI MASTER INDOOR E TRICOLORI INVERNALI LANCI

Sono dieci gli atleti Master dei club valdostani impegnati ad Ancona nei nazionali individuali su pista indoor e invernali di lanci.

Per la Calvesi, capitanati dal presidente Liana Calvesi, cinque sono le donne e tre gli uomini in divisa rossa: Maria Luigia Belletti SF85 (Peso, Martello, Giavellotto, Disco); Liana Calvesi SF75 (Peso, Martello, Martello Maniglia corta, Giavellotto, Disco); Maria Luisa Finazzi SF75 (Peso, Disco, Giavellotto); Paola Rosati SF55 (Martello, Martello Maniglia corta); Chiara Ansaldi SF50 (Alto, Triplo, 60h); Emanuele Tortorici SM55 (Peso, Disco, Martello, Martello Maniglia corta); Mchelangelo Bellantoni (Peso, Disco, Martello), Alvaro Miorell SM70 (Peso, Disco, Martello, Martello Maniglia corta).

Due sono invece i portacolori dell’Atletica Cogne Aosta, si tratta di Vittorio Framarin SM60 e Giorgio Dellarole SM50, entrambi iscritti alla corsa dei 60 metri