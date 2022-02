Hockey ghiaccio: i Gladiators under 13 vincono nettamente contro Real Torino

Under 13



I Gladiators del coach Picco sono scesi in campo contro la squadra del Real Torino nella diciassettesima partita di campionato. Sin Da subito si portano in vantaggio e con 4 reti concludono il primo periodo. Nei restanti due periodi segnano una raffica di goal, vincendo per 17 reti a 1, confermandosi secondi in classifica.



Girls projects



Un’altra trasferta segnata dalle assenze quella sostenuta dalle atlete Girls Project a Cavalese in Valdifiemme. 9 giocatrici di movimento nulla hanno potuto contro la compagine di casa che schierava, di contro, ben 17 giocatrici. Nessuna scusa, ma il fatto di non avere cambi a sufficienza segna ovviamente le sorti della partita, vinta per 4-0 dalle padrone di casa. Tutto sommato le gladiatrici hanno contenuto i danni, di più non potevano fare, ma alla fine quello che conta è il rusultato che, purtroppo, ci fa uscire, per il momento dalla zona playoff. Ancora due partite alla fine della regular season che è stata per le aostane una grande prova di perseveranza ed impegno.





Under 17



Confermano d'essere la squadra da battere nel campionato e continuano i risultati positivi per l’under 17 di coach Giovinazzo, capaci di imporsi per 8 a 2 contro il Merano e conquistare il primo posto nella classifica al termine della regular season.



Adesso si aspettano i play off dove la squadra essendo arrivata prima incontrerà agli ottavi di finale la sedicesima, il Pergine.



La squadra ha imposto il proprio gioco portandosi subito sul 3 a 0 e non rischiando mai di rimettere in partita gli avversari. Ottima prestazione collettiva e ora si lavorerà duro per i play off. Nel prossimo weekend la squadra sarà a riposo, ma il coach farà un intenso allenamento per prepararsi al meglio ai play off.



Under 19



L’under 19 è obbligata a vincere due partite su tre per entrare nei play off. Purtroppo il primo match delle tre decisive lo perde 3 a 2 in casa contro il Bolzano, giocando bene per metà partita e entrando un po’ sottotono, come già successo a Merano, nella restante parte.



Nel primo tempo sono sotto di 2 reti a 0, che diventano 3 nel secondo tempo. La squadra riesce però a chiudere gli avversari per tutto il terzo tempo rimettendosi in partita per 3 a 2, ma la sfortuna non permette di portare a casa la parità per provare a giocarsela ai play off.



I ragazzi della 19 dovranno vincere le due partite successive. L’umore è buono per la prestazione fatta nella metà della partita. Anche per loro il prossimo week-end sarà di riposo, ma di allenamento e preparazione alle prossime partite.