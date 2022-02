Ginnastica: le atlete del Club des Sports tre volte sul podio a Biella

Sono ritornate in pedana le ginnaste del Club des Sports che sabato hanno partecipato alla prima prova del campionato regionale LE di ginnastica ritmica, gare disputate all’interno del palazzetto di Biella.



Nelle Senior 2 è arrivato il podio di Beatrice Cuaz, seconda con il punteggio di 26.975, mentre Ilaria Bertoncin si è classificata quinta con 25.625 punti. La vittoria è andata a Carola Giacobina (Polisportiva Carignano), con terza Greta Alia (Ginnastica Vercelli). Nella categoria Junior 3, sesta posizione pari merito per Cecilia Cuaz e Alysée Casula, entrambe con un punteggio pari a 24.175, nella gara vinta da Giulia Maggio (Ginnastica Concordia).



Domenica sono arrivati altri due podi per il Club des Sports, nella prova riservata alle LD. Emilie Avallone ha concluso seconda nelle Junior 3, totalizzando 22.950 punti e chiudendo alle spalle di Cecilia Bocco (Ginnastica Concordia; 24.050) e davanti a Greta Aietti (Ginnastica Vercelli; 21.575).



Sophia Baldo ha invece terminato terza tra le Senior 1 (20.925), dietro a Giulia Castagnera (Gym Aosta; 21.400) e a Maria Giulia Ronco (Eurogymnica Torino; 21.075). Quarto posto per Stella Giannini (20.600). Nelle Allieve 4, nona posizione per Emma Baldo (20.575), decima Marie Péaquin (20.150) e undicesima Enilda Ndreca (20.025). A vincere è stata Carola Cerutti dell’Eurogymnica Torino.



Nelle Junior 2 sesta posizione per Sofia Bevilacqua (23.075), undicesima Aimée Bo (21.875) e ventesima Manuela Fianco (18.325), nella prova vinta da Sabrina De Marco (Ginnastica Concordia). Settima Giulia Cretier (20.175). Nelle Junior 1 undicesimo posto per Amelie Zendri.