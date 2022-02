Atletica: Bella finale sui 60hs per Gabriele Adorni

Una finale raggiunta, con un positivo ottavo posto, al primo dei tre anni della categoria Promesse. E’ questo il piazzamento più valido per il terzetto dei valdostani, tutti in forza all’Atletica Calvesi, che sabato 5 e domenica 6 febbraio hanno partecipato ad Ancona ai campionati italiani indoor Juniores (18-19 anni) e Promesse (20-21-22 anni).

A guadagnarsi e godersi la finale è stato il 20enne di Quart Gabriele Adorni che nel pomeriggio di domenica, impegnato nella prova dei 60hs della categoria Promesse ha affrontato due prove, prima la qualificazione dove, al via nella sesta corsia della seconda batteria si è conquistato con autorevolezza l'accesso alla finale correndo bene, in 8"27, a 1 solo centesimo dal personale, quinto tempo tra i 20 partecipanti e preceduto, nella sua batteria, solamente dal salentino Giuseppe Filpi (8”08) che poi in finale si guadagnerà l'argento.

A un'ora e mezza di distanza, questa volta sui blocchi della settima corsia, al via la finale dove il portacolori della Calvesi, con meno convinzione rispetto a prima, ha affrontato il parterre dei forti avversari e non è riuscito a mulinare con sufficiente ritmica il passaggio sugli ostacoli e la velocità tra gli stessi, chiudendo ottavo in 8”33.

Altra esordiente nella categoria, l’ostacolista anche lei in forza alla Calvesi, la 18nne Juniores al primo anno Elisabetta Munari. Per lei, seguita da Patrick Ottoz, tecnico e accompagnatore del terzetto, la prima esperienza nazionale tra le under 20 si è conclusa domenica con un positivo 12esimo posto.

Partita un po’ con il freno a mano tirato, la talentina di Saint-Marcel si è prodotta in un bel lanciato che le ha permesso di recuperare spazio sulle avversarie e di registrare un valido progresso, correndo in 9”13, nuovo personale con un miglioramento di 22 centesimi (9”35 il precedente limite), con la terza posizione di batteria e a 9 centesimi di secondo dalla finale.

La prima a calcare l’impianto del Pala-Marche di Ancona è stata l’astista Valentina Tesio, anche lei in forza alla Calvesi, che sabato pomeriggio è stata tra le dodici protagoniste del concorso del salto con l’asta riservato alla categoria Promesse.

La 21enne di Charvensod ha concluso la sua gara al decimo posto con la misura di 2m90; prestazione lontana dal suo primato (3m35) ottenuto l’anno passato nella stessa competizione.