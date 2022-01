Atletica: I Master Calvesi sugli scudi ai regionali invernali di Lanci

In campo, per la Valle d’Aosta, si sono presentati quattro effettivi che non hanno voluto perdere il secondo appuntamento dell’anno, proseguendo nella messe di titoli.

Quattro atleti che hanno portato a casa sei titoli regionali. Unica rappresentante del gentil sesso la Senior 55 Paola Rosati che dopo l’impegno di sette giorni prima, nel capoluogo sabaudo si è limitata al solo concorso del martello dove ha superato i 39metri.

In campo gara tre portacolori dei rossi Calvesi tutti impegnati nel lancio del disco e nuovi detentori dei titoli valdostani. Con una sola singola prova Giovambattista Bova, Senior 60, ha fatto sua la prima piazza con la misura di 26m97. Oltre al disco, anche il martello è stato l’impegno degli altri due calvesini; il Senior65 Michelangelo Bellantoni ha ottenuto 332m87 nel disco e 30m09 nel martello. Meglio come distanze il Senior70 Alvario Miorelli che ha concluso con 33m23 nel disco e 32m70 nel martello.

