Nuoto: Bene i valdostani dell'Aosta nuoto alla Terza Tappa Coppa Parigi

Con il nuovo anno riprendono le gare di nuoto del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta: durante il fine settimana, infatti, presso le piscine “Usmiani” e “Palazzo del Nuoto” si è svolta la terza Tappa della Coppa Parigi. Sono state numerose le assenze di atleti di tutte le squadre causate dalle quarantene e le gare si sono svolte ancora a porte chiuse.

Louvin nuota bene i 100 m dorso in 1.06.96, soddisfazioni anche per Elena Navarretta che si migliora nei 100 m stile libero fermando il crono su 1.06.55, anche Aldini lima il personale nella stessa gara con 1.04.18, Savoia resta vicino al suo migliore nei 100 m stile libero con 1.01.12, mentre Pigliacelli prova gli 800 m stile libero in 10.05.10; Dujany scende nei 200 m stile libero nuotando in 2.26.73, Tommaso Coletta si migliora notevolmente sia nei 200 m misti sia nei 200 m stile libero e per la prima volta nuota i 200 m rana chiudendo con un buon 2.45.96. Anche Foti e Marrocu limano i personali nei 100 m dorso, Valenti si migliora sensibilmente sia nei 100 m dorso sia nei 200 m stile libero; peccato per la squalifica di Tommaso Navarretta nei 200 m rana per virata irregolare.

Nella speranza che la Valle d’Aosta non diventi zona rossa con il rischio di chiusura delle piscine, che vanificherebbe gli sforzi sinora compiuti da atleti e allenatori, il prossimo appuntamento per gli atleti dell’Aosta Nuoto è fissato per 23 gennaio 2022 per la prima giornata del Gran Prix Esordienti B.