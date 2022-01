Thai boxe: Tutto pronto per l’evento piú atteso in italia

Giunto alla sua dodicesima edizione, l’evento è organizzato dal promoter Alex Negro e dalla palestra Thai Boxe Torino, ormai da molti anni divenuta punto di riferimento per gli appassionati di queste discipline.

Un’edizione che, nonostante il numero ridotto di posti a sedere come previsto da decreto legge per il contenimento della pandemia, saprà regalare ancora una volta uno spettacolo indimenticabile agli spettatori che, come ogni anno, accorrono da tutta Italia per sostenere i propri beniamini e godere di uno spettacolo dal grandissimo livello tecnico e sportivo durante il quale non mancheranno momenti di intrattenimento e di grande show.

Quest’anno, inoltre, l’organizzazione di Thai Boxe Mania potrà contare sull’inedita ed entusiasmante collaborazione con Vectorium, la piattaforma di criptovaluta che utilizza energia solo proveniente da fonti rinnovabili.

Ad affiancare Vectorium in questa avventura, ci sarà inoltre Asomi, l’Accademia di Osteopatia, e 011Cryo, insieme agli Enti di Promozione Sportiva, Endas e Endas kombat, che permetteranno alla Thai Boxe Torino di ospitare nel capoluogo piemontese alcuni tra i migliori fighters al mondo.

Thai Boxe Mania vedrà infatti salire sul ring alcuni dei campioni più rinomati che, direttamente dalla Thailandia e da diverse nazioni del mondo, arriveranno a Torino per una serata di pura adrenalina. Due differenti fight card impreziosiranno questo show: l’undercard, che prenderà il via alle 17 e che vedrà sul ring le giovani promesse di queste discipline e la main card, dedicata ai grandi campioni che si sfideranno a partire dalle 20.30 di sabato 29 gennaio.

I FIGHTERS PIÙ ATTESI

Considerato uno dei fighter migliori in tutto il mondo, tra i super big attesi al PalaRuffini ci sarà anche Sudsakorn Sor Klinmee, già molto conosciuto e amato dal pubblico italiano, tanto da essere considerato “torinese d’adozione” grazie ai suoi numerosi viaggi in Italia. Ad attenderlo sul ring ci sarà un fighter italiano, Lorenzo di Vara, già vicecampione del mondo di muay thai nel 2017. Un appuntamento che saprà certamente tenere con il fiato sospeso i tantissimi appassionati e sostenitori dei due atleti.

A salire sul ring nella notte del 29 gennaio ci sarà anche il campione della Thai Boxe Torino, Michele Mastromatteo, reduce da un’importante vittoria lo scorso ottobre che gli ha permesso di conquistare la cintura di campione europeo: sul ring di Thai Boxe Mania, Michele sarà impegnato in un torneo a quattro dedicato alla categoria dei pesi massimi, dove dovrà vedersela con i fighter Dasic, De Domenico e Khaled.

Non mancheranno poi gli atleti di casa, tra i quali spiccano i nomi di Ruben Sciortino, Alessandro Fillini, Christian Guidernone, già noti al pubblico di casa.

Ad impreziosire ulteriormente l’evento, saranno poi gli incontri di Alessio Forte contro Ovidio Popadiuc e quello di Vincenzo Di Nicola contro Krisztian Toth che si sfideranno sul ring di Torino rispettivamente per i titoli di WKN European featherweight e WKN Junior World welterweight, mentre Stanislav Dascanio e Diego Iorio si incontreranno per conquistare il titolo italiano WBC di muay thai U18 <58.9 kg.

Occhi puntati anche sugli incontri femminili, tra cui evidenziamo la sfida tra le fighter Moreno e la giovane torinese Giorgia Pieropan che salirà sul ring per la cintura WBC del Mediterraneo Junior.

La fight card completa è ancora in aggiornamento, ma i match già resi noti sono pubblicati sul sito della manifestazione www.<wbr></wbr>thaiboxemania.com .

BIGLIETTERIA

I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis, a Torino.

Info: www.thaiboxemania.com

info@thaiboxetorino.com / info<wbr></wbr>@thaiboxemania.com

PARTERRE VIP: € 90 + € 2 prevendita

PARTERRE GOLD: € 50 +€ 2 prevendita

I-II ANELLO NON NUMERATO: € 30 + € 2 prevendita