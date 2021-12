Dal 1° gennaio scatta la seconda quota di adesione Granfondo Valtidone

Lo scorso anno, nonostante la pandemia e l'esordio del Protocollo anti-Covid19 nella manifestazioni sportive, la Granfondo Valtidone è stato l'evento che ha fatto segnare il maggior numero di partecipanti tra le sette prove del circuito Coppa Piemonte.



Domenica 27 marzo, nonostante l'attuale aumento dei contagi il cui effetto è comunque calmierato dalla vaccinazione, Vittorio Ferrante è determinato ad aprire per il secondo anno il circuito e insieme ai dirigenti delle associazioni Sant'Angelo Edilferramenta e Pedale Santangiolino OgTM sta lavorando al programma di manifestazioni collaterali che verrà presentato a breve.



Intanto, venerdì 31 dicembre 2021 scade la quota promozionale per l'iscrizione alla prima delle tre Granfondo Santangioline. Coloro che vorranno partecipare alla Granfondo Valtidone, dal primo gennaio dovranno versare 45 euro.



E' inoltre possibile sottoscrivere l'abbonamento al circuito Coppa Piemonte, quattro o cinque prove. Il costo dell’abbonamento sarà di 175 euro per 5 prove e di 150 per 4 prove, scelte tra le 5 gare in programma.

GF Valtidone - 27 Marzo 2022 - iscrizioni disponibili su Portale Winning Time GF Valtidone

GF del Penice - 29 maggio 2022 - iscrizioni disponibili su Portale Winning Time GF del Penice

GF di Casteggio -10 luglio 2022- iscrizioni disponibili su Portale Winning Time GF di Casteggio

