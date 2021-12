Ranking FIFA: l’Italia chiude il 2021 al 6° posto, per gli Azzurri 115 punti in più rispetto all’anno scorso

In un 2021 che resterà indimenticabile per il successo nel Campionato Europeo, la Nazionale di Roberto Mancini saluta l’anno piazzandosi al 6° posto di un Ranking FIFA che la vede guadagnare quattro posizioni e 115,77 punti rispetto al dicembre 2020. Per il quarto anno consecutivo il Belgio si conferma al comando della classifica mondiale davanti a Brasile e Francia. Alle loro spalle l’Inghilterra, finalista dell’Europeo (+85,52 punti rispetto al dicembre 2020) e l’Argentina vincitrice della Coppa America (+108,51 punti).

Dopo le sole 352 partite internazionali disputate nel 2020 a causa della pandemia, sono stati 1116 i match giocati nel 2021: il Canada (40° posto) è la Nazionale che ha fatto registrare il balzo più significativo nell’ultimo anno, guadagnando ben 130,32 punti.

La Guinea Equatoriale (114ª, + 59,78 punti rispetto a dicembre 2020) ha fatto i progressi più significativi tra le squadre africane, mentre l'Arabia Saudita (51ª, + 81,71 punti) è la nazionale asiatica ad essere cresciuta di più nell’ultimo anno. Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 10 febbraio.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Belgio 1828.45 punti (-)

2) Brasile 1826.35 punti (-)

3) Francia 1786.15 punti (-)

4) Inghilterra 1755.52 punti (-)

5) Argentina 1750.51 punti (-)

6) ITALIA 1740.77 punti (-)

7) Spagna 1704.75 punti (-)

8) Portogallo 1660.25 punti (-)

9) Danimarca 1654.54 punti (-)

10) Paesi Bassi 1653.73 punti (-)