L’Agenzia ITAS di Aosta e di Morgex donano un defibrillatore all’ASD SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA

La donazione è stata possibile grazie ad un atto di collaborazione realizzato dall’Agenzia ITAS Assicurazioni di Aosta unitamente alla subagenzia ITAS di Morgex che hanno unito le forze per sostenere questo importante progetto di solidarietà.

La nostra ASD – spiega la Presidente Brunella Greco – è un’Associazione senza scopo di lucro che si rivolge sia ai giovani che ai meno giovani, ma soprattutto ai ragazzi della nostra comunità, per avvicinarli al mondo delle arti marziali. La curiosità che li spinge verso il nostro mondo, li allontana allo stesso tempo dalla noia e dalla routine quotidiane, che spesso possono sfociare in “cattive abitudini”. Il nostro impegno non si esaurisce con l’attività sportiva: gli incontri prevedono anche lezioni di tecniche di autodifesa personale e la diffusione di messaggi “anti-bullismo” con l’obiettivo di trasmettere concetti come l’uguaglianza, la solidarietà e la collaborazione. Abbiamo ottenuto anche ottimi risultati su scala nazionale con atleti portatori di disabilità, che ci hanno reso e li hanno resi orgogliosi degli obiettivi raggiunti.

Quando ci ha contattati il referente dell’ASD – aggiunge Luca Colletto, Agente ITAS in Valle d’Aosta – siamo stati lusingati ed entusiasti di poter collaborare attivamente con la loro Associazione, con i loro ideali e programmi, in linea con i principi della nostra Compagnia, ITAS Mutua, che fa della “mutualità” il cenno distintivo ed il timbro di qualità della propria attività.

Investire sulle attività del nostro territorio è importante – aggiunge il coagente Renzo Pieropan - ma la soddisfazione è ancora piu’ grande quando a beneficiarne sono Associazioni con questo reale spirito di predisposizione sociale. Sono fiera di aver preso parte attivamente all’iniziativa – conclude Daniela Manega, subagente ITAS a Morgex - ; partecipare è stato come creare un ponte di solidarietà tra Aosta e la Valdigne, cosi come fa quotidianamente l’ASD SEISHINKAI KARATE COURMAOSTA con le attività a favore dei propri allievi, associati e dell’intera comunità.