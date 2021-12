Atletica: Niente campionati valdostani indoor

Il Comitato regionale di atletica leggera, nella sua ultima riunione, ha ufficializzato il calendario invernale 2022 che non prevede l’assegnazione dei titoli di campione valdostano per le prove al coperto.

Consolidata la collaborazione con i cugini piemontesi, con gran parte degli appuntamenti previsti nella regione confinante. Con queste condizioni non sarà facile preparare al meglio i campionati nazionali indoor di categoria, dove due soli sono gli appuntamenti di avvicinamento, uno per i saltatori in estensione (lungo e triplo) previsto a Torino il (23/1) e uno per velocisti e ostacolisti (60 e60hs) in programma a Bra il (29/1).

Il cross e la stagione invernale dei lanci, stante le caratteristiche, non patisce grandi limitazioni, al di là di una difficoltà a trovare società disponibili a prendersi in carico l’onere di organizzare le riunioni. Questo ha portato a due soli appuntamenti previsti in regione, entrambi di corsa campestre e organizzati direttamente dal Comitato Fidal Valle d’Aosta in calendario per domenica 13 e 20 febbraio, ad Aosta, con le prove che assegneranno i titoli regionali e definiranno le società che si qualificheranno per i nazionali, per quella che è la Festa del Cross in programma a Marzo a Trieste.

Il settore lanci, a gennaio, ha previsto tre appuntamenti, due per i Senior +35, il Pentathlon(16/1) e le prove individuali (23/1) con titolo regionale in palio; il 30 gennaio saranno invece protagoniste le categorie assolute, da Allievi a Senior, con le sole prove individuali,anche in questo caso si assegnerà il titolo valdostano.

A inizio marzo (6/3) e riservata alla sola categoria Cadetti (14-15 anni) è in programma la riunione che assegnerà il titolo regionale dei lanci invernali.