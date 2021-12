Domenica 12 dicembre si è corsa la 10ma edizione della 6 Miglia di Natale.

Prima donna a tagliare il traguardo in 34’37” è invece la valdostana Axelle Vicari (Pol. Sant’Orso Aosta), 11ma assoluta; completano il podio femminile Daniela Panait (ASD Giannone Running Circuit) e Carlotta Federica Montanera (Pod. Torino).

Sul podio maschile salgono Marco Mazzon (Run Athletic Team) in 31’03”, davanti a Giulio Garello (ASD Atl. Racconigi) 2° in 31’49” e a Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo) 3° in 32’03”.