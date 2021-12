Arrestato presidente della Sampdoria calcio

Massimo Ferrero, ormai ex presidente della Sampdoria, è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari, bancarotta fraudolenta aggravata e false comunicazioni sociali. La squadra ligure non è coinvolta nelle indagini. Ferrero, poco dopo l'arresto, si è dimesso da presidente della Sampdori.

Secondo quanto trapelato, al centro delle indagini ci sarebbe il crac di quattro società di Ferrero, operanti nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, tutte con sede in provincia di Cosenza. Si tratta di Ellemme Spa, Blu Cinematografica Srl, Blu Line Sirl e Maestrale Srl. Le società, da quanto si è appreso, sono state dichiarate fallite tra il 2017 e il 2020.

"Massimo Ferrero, proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera - si legge -, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all'U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, intende formalizzare le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare". Ferrero è stato trasferito nel carcere di San Vittore, mentre per altre 5 persone sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra gli arrestati anche Giorgio e Vanessa Ferrero, rispettivamente nipote e figlia di Massimo Ferrero.