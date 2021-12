Ginnastica: Titolo nazionale Ilaria Bertoncin (palla); terza Cuaz (nastro)

Nella categoria LE Senior 1, Ilaria Bertoncin ha vinto il titolo alla palla, realizzando 13.625 punti, contro i 13.575 di Elena Samaria (Polisportiva Tirrenia, seconda) e i 13.525 di Lucia Giusti (Nervianese, terza). Un bellissimo risultato per la valdostana che in classifica generale (cerchio, palla, clavette) si è piazzata tredicesima.



Nella stessa categoria, Beatrice Cuaz è salita sul terzo gradino del podio al termine dell’esercizio al nastro. Ha ottenuto 13.025 punti e si è piazzata alle spalle di Angelica Orsini (Sport Life, 13.150) e Adele Barsanti (Nervianese, 13.050). Ottavo posto finale per Cuaz, in pedana anche per le esibizioni al cerchio e alla palla.



Ieri - sabato 4 dicembre - per il Club des Sports hanno gareggiato anche due atlete della categoria LE Junior 2. Cecilia Cuaz si è classifica sesta nella graduatoria generale, con quinto punteggio alle clavette (12.775); quindicesimo posto complessivo invece per Alisée Casula, sesta alla palla con un punteggio di 12.725.



DICHIARAZIONI

Ilaria Bertoncin: «Sono davvero felice per questo risultato ottenuto a livello nazionale, ho fatto positive esibizioni agli attrezzi che mi hanno permesso di restare nella parte alta della classifica».



Beatrice Cuaz: «Questo è il frutto di tante ore di lavoro e di molti sacrifici. Sono contenta, ringrazio la società, le istruttrici e la mia famiglia, sempre al mio fianco».



Club des Sports: «Siamo soddisfatti delle prestazioni delle nostre ginnaste. Hanno dimostrato un’ottima preparazione tecnica e una buona tenuta sui tre esercizi, spalmati nell’arco di una giornata. Non è mai facile tenere alta la concentrazione».