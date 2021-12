Axelle Vicari convocata per il raduno nazionale giovanile corsa in montagna

Nella nota località della Valle Camonica, in provincia di Brescia sono chiamati i migliori rappresentanti di questa disciplina Juniores e Under 23. Tra i 17 convocati è stata inserita la 18enne di Valsavarenche della S. Orso Aosta Axelle Vicari.

Durante lo stage, nel pomeriggio di sabato 4 dicembre è in programma un interessante convegno dal titolo: “L’atleta a tutto tondo: macchina performante, essere umano responsabile nei comportamenti e inclusivo negli atteggiamenti”. Tra i diversi argomenti quello della parità di genere, che si inserisce nel progetto FIDAL sulla Gender Equity volto alla promozione dell’inclusione femminile negli eventi non-stadia, nell’ambito dell’Extraordinary Development Project Fund lanciato dalla European Athletics, con l’intervento di Chiara Franzetti dal titolo “Leadership al femminile: barriere e possibili soluzioni”.

A prendere la parola sarà inoltre la dottoressa Raffaella Spada, medico nutrizionista dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, per affrontare il tema “Alimentazione e corsa in montagna: buone pratiche per giovani runner (e non solo)”.